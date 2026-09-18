Fintechs y bancos plantean nuevos retos para acelerar la transformación financiera en Colombia

En el marco del Latam Fintech Market 2026, desarrollado en Barranquilla, el CEO y fundador de Nubank, David Vélez, aseguró que la compañía está analizando con mayor atención las oportunidades que podría ofrecer Venezuela como un eventual mercado de expansión, aunque señaló que todavía necesitan entender mejor la situación actual del país y las condiciones para competir.

“Sobre Venezuela, creo que no hemos entendido suficiente dónde está el país, nos falta entender qué ha cambiado en el país y si hay posibilidad de competencia”, afirmó Vélez.

El empresario señaló que ya observa la creación de fintechs en Venezuela que están teniendo éxito y destacó que existe “un gran porcentaje de desbancarizados en Venezuela”. En ese sentido, consideró que “es muy posible que un modelo como el de NU pudiera funcionar muy bien en Venezuela” y agregó que su equipo ya está revisando las oportunidades que puedan existir en ese mercado. “Nos gustaría mucho que viéramos que se configurara la posibilidad de nosotros poder ir allá”, sostuvo.

Acelerar la digitalización financiera

Durante su intervención en el encuentro fintech, Vélez también planteó la necesidad de acelerar la digitalización del sistema financiero colombiano. “Primero está la digitalización, la aceleración de la digitalización de pagos, acabar con el efectivo, eso es impulsar Bre-B en todos lados”, afirmó. Como ejemplo, mencionó la posibilidad de establecer medidas para que determinados pagos, como los de infraestructura, gastronomía o peajes, se realicen mediante Bre-B.

El CEO de Nubank también se refirió a las finanzas abiertas y al debate sobre las tasas de interés. “Hablamos de finanzas abiertas donde el decreto actual habla de 180 meses, eso debería ser 5 meses, debería ser 4 meses, debería pasar ya y eso puede ser una revolución”, señaló. Sobre la tasa de usura, planteó que “ese techo es un tapón al mercado de crédito” y habló de la posibilidad de “liberar, quitarle el tapón al mercado de crédito en Colombia”.

Finalmente, Vélez sostuvo que el avance dependerá de la coordinación entre los diferentes actores del sector. “Depende un poco de esa interlocución entre el sector privado, el sector fintech, los bancos, el gobierno, si logramos todos ponernos de acuerdo en lo que hay que hacer y lo que hay que cambiar para hacer esos 10, 20 años en 12 meses”, concluyó.

Serfinanza destaca crecimiento del crédito y apuesta por la digitalización

El presidente de Banco Serfinanza, Gian Piero Celia, destacó que la demanda de crédito en Colombia viene creciendo nuevamente, luego de una pausa que atribuyó a “temas electorales”. Señaló que la entidad mantiene un crecimiento de dos dígitos y que actualmente es líder en la región en “Caldas y tarjeta de crédito”.

Celia también se refirió a la estrategia de digitalización de la entidad. Explicó que este año Serfinanza compró el 30 % de la billetera digital Te Paga, con el objetivo de “modernizar el banco y para volver a un más digital y trabajar en temas de inclusión financiera”. Agregó que actualmente el 40 % de las operaciones del banco son digitales y que, con la adquisición de Te Paga, esperan avanzar en automatización y en el uso de inteligencia artificial.

Sobre la realización del Latam Fintech Market en Barranquilla, Celia consideró que “están alineando los astros” y destacó la asistencia de más de 2.500 personas de la industria. Aseguró que la realización del evento es importante para “el emprendimiento de la ciudad, para los inversionistas, para la imagen de la ciudad”.

El presidente de Serfinanza también recordó que el banco celebra este año sus 50 años, en noviembre, y anunció nuevos beneficios para sus clientes, entre ellos cashback de hasta el 5 % en compras de gasolina, servicios públicos e impuestos. Además, al referirse a las familias damnificadas por el terremoto, indicó que han realizado donaciones y que, en el caso del banco, están dando periodos de gracia a los clientes, evitando cobros jurídicos y ofreciendo nuevas líneas de crédito a tasas preferenciales.

Revolut llega a Colombia con una oferta de servicios financieros

Diego Caicedo, CEO de Revolut en Colombia, habló sobre la llegada de la compañía al país durante el Latam Fintech Market 2026 y explicó la oferta de servicios, el enfoque de la operación y las expectativas para su primer año en el mercado colombiano.

“Revolut traemos todo el ecosistema de servicios financieros que nos han caracterizado y hoy en día tienen más de 80 millones de clientes en el mundo”, afirmó Caicedo.

El ejecutivo explicó que la oferta incluye productos de débito, una cuenta con funcionalidades como el ahorro en 31 divisas diferentes, bolsillos para organizar las finanzas y opciones de ahorro con “una alta tasa que van a ser de las mejores tasas del mercado”. También señaló que algunos de estos bolsillos pueden permitir el acceso a los hijos “desde los 6 años si lo empiezas a educar financieramente”.

En materia de crédito, Caicedo indicó que Revolut cuenta con tarjetas “para todos los segmentos”, desde quienes buscan su primera tarjeta de crédito hasta quienes buscan una tarjeta con mayores beneficios en millas.

“Estamos enfocados en atravesar todos los segmentos”, dijo.

Plata llega a Colombia con una apuesta por el cashback

Plata S.A. llega al mercado colombiano con una propuesta enfocada en impulsar el uso de productos financieros digitales y competir en el ecosistema de neobancos. Felipe Lega, presidente de la compañía, aseguró que “Plata viene a revolucionar la oferta de todos los neobancos digitales” y destacó la competencia que se está generando en Colombia.

Según Lega, uno de los principales objetivos de la compañía es premiar el uso de los productos financieros. “Nos ha faltado todavía premiar el uso de los productos financieros”, afirmó. En ese sentido, destacó la oferta de cashback de Plata: “Estamos dando unos cashback impresionantemente buenos”. Explicó que estos beneficios pueden llegar al 5% en determinadas categorías y que, además, existen alianzas con comercios que ofrecen niveles superiores. “Son recursos que van directamente al saldo de tu cuenta para que los uses en lo que quieras”, señaló.

El ejecutivo también se refirió a los retos que enfrenta el sistema financiero colombiano, entre ellos el uso del efectivo y las barreras para mover libremente los recursos entre entidades. “No hemos logrado que las transacciones digitales, ojo, no que sean iguales que el efectivo, tienen que ser mejores que el efectivo”, dijo. También mencionó el GMF o 4x1000 como una de las “fricciones” que todavía existen para la movilidad de los recursos de los consumidores.