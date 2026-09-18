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18 sep 2026 Actualizado 23:40

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Alci Acosta fue dado de alta: esto se sabe

El artista soledeño permanecerá con tratamiendo médico en casa.

Alci Acosta. Foto: (Colprensa - Camila Díaz)

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El artista soledeño permaneció 18 días bajo atención médica debido a complicaciones de salud relacionadas con sus riñones y próstata.

Su hijo, el también artista Checo Acosta, indicó a través de un comunicado que Alci Acosta fue dado de alta en las ultimas horas luego de un examen médico realizado durante la mañana de este viernes.

Alci Acosta permanecerá con tratamiento médico en su casa y debe asistir a los controles respetivos.

Efraín Miguel Hernández

Comunicador Social

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