Alci Acosta fue dado de alta: esto se sabe

El artista soledeño permaneció 18 días bajo atención médica debido a complicaciones de salud relacionadas con sus riñones y próstata.

Su hijo, el también artista Checo Acosta, indicó a través de un comunicado que Alci Acosta fue dado de alta en las ultimas horas luego de un examen médico realizado durante la mañana de este viernes.

Alci Acosta permanecerá con tratamiento médico en su casa y debe asistir a los controles respetivos.