Triple A anuncia trabajos que dejarán sin agua a barrios de Barranquilla, Soledad y Galapa

Triple A adelantará este martes 1 de septiembre una jornada de trabajos estratégicos en el sistema de acueducto, con el objetivo de fortalecer la infraestructura y mejorar la continuidad del servicio de agua potable hacia diferentes sectores de Barranquilla, Soledad y Galapa.

Uno de los principales proyectos será la prueba de puesta en marcha de la Fase 1 de una nueva conducción de PVC de 20 pulgadas ubicada sobre la carrera 2 Sur, entre calles 110 y 98, que permitirá optimizar el abastecimiento hacia la zona suroccidental de Barranquilla.

Además, la empresa avanzará en la ampliación del manifold de descarga para conectar dos nuevas bombas en la Estación de Bombeo de Agua Potable (EBAP) Ciudadela, una obra que permitirá aumentar la capacidad de bombeo hacia el municipio de Galapa.

Mantenimiento y optimización del sistema

Durante la jornada también se realizarán labores como el lavado de un tanque de almacenamiento en la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) Barranquilla, empalmes de tuberías de conducción de 24 y 42 pulgadas, la habilitación de una tubería de 20 pulgadas y la conexión de un nuevo tramo de conducción de 14 pulgadas que fortalecerá el suministro hacia Galapa.

Por la ejecución de estos trabajos, Triple A informó que será necesario suspender temporalmente el servicio de acueducto desde las 4:30 de la mañana hasta las 11:00 de la noche del martes 1 de septiembre.

Sectores afectados

La interrupción del servicio impactará sectores de Barranquilla, Soledad y Galapa, además de algunas zonas de Malambo.

En Barranquilla, estarán incluidos barrios como Simón Bolívar, La Chinita, La Magdalena, 7 de Abril, Ciudadela 20 de Julio, Carrizal, Las Américas, San Luis, Santa María, El Bosque, Los Olivos, Caribe Verde, Villas de San Pablo, Pinar del Río, Puerta Dorada, entre otros sectores.

En Soledad, la suspensión cobijará zonas como Ciudadela Metropolitana, Costa Hermosa, Hipódromo, Las Moras, Los Almendros, Villa Estadio, Ciudad del Puerto, Granabastos, Villa Carmen, Parque Muvdi, Villa Katanga y otros barrios del municipio.

En Galapa se afectará la cabecera municipal y los corregimientos de Paluato y Alpes de Sevilla, mientras que en Malambo la interrupción aplicará para los sectores Lluvia de Oro y Ciudad Caribe II.

Triple A indicó que una vez finalicen las obras, el restablecimiento del servicio se realizará de manera gradual y la recuperación de presiones y niveles del sistema dependerá del comportamiento de la infraestructura durante la normalización.