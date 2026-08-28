Entregan 270 hectáreas para fortalecer la conservación de Isla Salamanca

Grupo Coremar entregó 270 hectáreas del Vía Parque Isla de Salamanca a Parques Nacionales Naturales de Colombia, una donación que busca fortalecer la conservación de ecosistemas estratégicos y proteger la biodiversidad de esta zona del Caribe colombiano.

Las áreas entregadas están ubicadas en el sector occidental del parque e incluyen ecosistemas como bosque de manglar, cuerpos de agua, vegetación arbustiva y zonas naturales que cumplen funciones esenciales para la regulación hídrica, la protección contra la erosión y la conservación de especies.

Durante el anuncio, el ministro de Ambiente, Fabio Arjona, resaltó que la protección del Parque Isla Salamanca requiere un trabajo articulado entre diferentes sectores y destacó el aporte del sector privado a la conservación ambiental.

“Con los 62 años del parque hay una donación por parte del sector privado, en este caso es la empresa portuaria Coremar, que ha donado 270 hectáreas al parque. Con esto incrementamos el área del parque en unas áreas muy específicas, de mucha importancia y estratégica”, afirmó Arjona.

El funcionario señaló además que la conservación debe involucrar a las instituciones, empresas y comunidades del territorio. “Es la demostración también de que el tema de la conservación integra no solamente la institucionalidad del Estado, sino también al sector privado, pero sobre todo a las comunidades”, agregó.

Un corredor natural clave para el Caribe

Las hectáreas entregadas hacen parte de un corredor biológico entre el delta del río Magdalena, la Ciénaga Grande de Santa Marta y el mar Caribe, un espacio fundamental para la movilidad de especies y el equilibrio ambiental de la región.

El área protegida cuenta con una amplia biodiversidad, con registros de 359 especies de aves, además de mamíferos, reptiles, anfibios y recursos hidrobiológicos.

Conservación y trabajo con las comunidades

Parques Nacionales Naturales de Colombia destacó que la participación comunitaria será fundamental para garantizar la sostenibilidad del parque, mediante acuerdos de conservación, restauración y monitoreo ambiental.

“Las comunidades locales se consolidan como un pilar estratégico para la sostenibilidad del Vía Parque Isla de Salamanca”, señaló la entidad, al resaltar el papel de los habitantes del territorio frente a desafíos como incendios forestales, deforestación, pesca no regulada y extracción ilegal de carbón.

La entrega de estas 270 hectáreas se suma a otras iniciativas de Grupo Coremar en Sitionuevo, como la entrega de 58 hectáreas al municipio y la creación del Nodo SENA Palermo, proyectos que buscan aportar al desarrollo social y ambiental de la región.