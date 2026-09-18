1.600 policías reforzarán la seguridad en Barranquilla durante el Día del Amor y la Amistad

Un dispositivo de aproximadamente 1.600 policías será desplegado este fin de semana en Barranquilla y los municipios de su área metropolitana para reforzar la seguridad durante la celebración del Día del Amor y la Amistad.

El operativo contará con personal de inteligencia, investigación criminal, GOES, GAULA, Infancia y Adolescencia y unidades de Protección y Servicios Especiales. Las autoridades concentrarán sus acciones en sectores donde se han identificado hechos delictivos y en zonas de alta afluencia de personas.

El despliegue hace parte de las estrategias Barranquilla Blindada 360° y Plan Cazador, que contemplan controles, patrullajes y acciones focalizadas para prevenir y atender hechos de criminalidad.

La vigilancia también contará con drones y cámaras analíticas e inteligentes conectadas al Centro Automático de Despacho, desde donde se realizará el monitoreo de diferentes puntos de Barranquilla y los municipios del área metropolitana. Los radiooperadores coordinarán la respuesta de las patrullas ante los llamados de la comunidad.

Controles a establecimientos

Los controles se extenderán a establecimientos comerciales, donde se realizarán labores de prevención y verificación de documentación. A esto se sumarán campañas del Grupo Púrpura para prevenir casos de violencia contra las mujeres, violencia basada en género y violencia intrafamiliar.

Dentro del dispositivo también se contempla el Plan Baliza, mediante el cual se ubicarán patrullas en puntos estratégicos para reforzar la presencia policial y atender con mayor rapidez los requerimientos ciudadanos.

Las autoridades recordaron, además, que no están autorizados los cierres de calles o avenidas para realizar eventos con pick-ups. Por esta razón, hicieron un llamado a la ciudadanía a abstenerse de organizar este tipo de actividades en las vías públicas.

El coronel Miguel Fernando Sastoque Segura, comandante encargado de la Policía Metropolitana de Barranquilla, señaló que el despliegue busca mantener la presencia policial y fortalecer la respuesta ante posibles hechos delictivos durante la celebración.

La Policía pidió a los ciudadanos disfrutar las actividades de manera responsable y reportar hechos delictivos o situaciones sospechosas a la Línea Contra el Crimen 317-896-5523, la línea de emergencia 123 o la línea GAULA 165.