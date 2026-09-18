David Vélez, CEO de Nubank, será asesor ad honorem de De la Espriella en inteligencia artificial. Foto: Colombia Fintech.

El presidente Abelardo de la Espriella se reunió durante más de tres horas en la sede presidencial de Barranquilla con David Vélez, CEO de Nubank, encuentro en el que anunció que el empresario será su principal asesor ad honorem para liderar los temas relacionados con inteligencia artificial en Colombia.

Según De la Espriella, la conversación estuvo enfocada en la transformación tecnológica del país y en la manera en que estas herramientas pueden ser utilizadas para modernizar el funcionamiento del Estado.

Tecnología y modernización del Estado

“Le pedí que nos ayude a construir un Estado más pequeño, eficiente y moderno; a transformar la educación para preparar a nuestros jóvenes para el mundo que ya está llegando; y a utilizar la tecnología para que las políticas sociales lleguen exactamente a quienes las necesitan”, señaló De la Espriella.

El mandatario aseguró que la apuesta es convertir a Colombia en un país líder en inteligencia artificial en América Latina y afirmó que esta tecnología debe ser utilizada como una herramienta para mejorar la productividad, reducir trámites innecesarios y ampliar las oportunidades para los ciudadanos.

Proyecto de política pública

De acuerdo con De la Espriella, David Vélez y su equipo presentarán una propuesta para materializar esta visión y convertirla en una política de Estado.

“La inteligencia artificial no puede ser simplemente una herramienta más del Gobierno: tiene que convertirse en una palanca para transformar a Colombia”, afirmó el presidente.