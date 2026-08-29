Video: El noble gesto de Enric Mas con Tadej Pogacar tras asumir el liderato de la Vuelta España

Tadej Pogacar sufrió una grave caída a menos de 30 kilómetros para la meta en la etapa 8 de la Vuelta España, lo que llevó a que abandonara la competición en la que se perfilaba para quedarse con el título, pues tenía una diferencia superior a los 3 minutos sobre Enric Mas, el inmediato perseguidor.

“Está estable, y tras una exhaustiva evaluación médica en el hospital, a Tadej se le ha diagnosticado una conmoción cerebral, fractura desplazada de la clavícula izquierda, fractura cervical estable en C7 y múltiples abrasiones. Afortunadamente, no hay otras lesiones graves ni secuelas neurológicas”, detalló el comunicado del Team UAE.

Enric Mas y el noble gesto con Pogacar

El español Enric Mas (Movistar), nuevo líder de la Vuelta, no lució el maillot rojo en el podio durante la ceremonia de premiación de la octava etapa con final en Xeraco “por respeto” al esloveno Tadej Pogacar.

“Sinceramente, sé que esto es deporte y ciclismo, pero Tadej Pogacar se ha caído y yo no he ganado la roja, así que creo que no ponérmelo ahora es una forma de mostrarle respeto. No vi la caída, creo que fue justo detrás de mí. Creo que el pelotón dio un bandazo hacia la izquierda y que él se cayó por eso, pero no he visto la repetición; lo haré en el autobús. Ahora empieza otra carrera”, explicó el ciclista balear.

Así quedó la clasificación general de la Vuelta a España 2026, luego del abandono de Tadej Pogacar

Mas, de 31 años, que nunca ha vestido el maillot de líder en una gran vuelta, podría decidir no llevar la roja el domingo durante la novena etapa de la Vuelta.

Este gesto ya lo hizo Thibaut Pinot, por ejemplo, durante la etapa final del Critérium du Dauphiné —ahora Tour Auvergne-Rhône-Alpes— en 2020, tras hacerse con el liderato general después del abandono de Primoz Roglic.