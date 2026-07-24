Video: Einer Rubio se retiró del Tour de Francia tras sufrir aparatoso accidente

Einer Rubio tras salir del centro médico en el que fue atentido luego de su accidente en la etapa 19 del Tour de Francia / Foto: Dani Sanchez AS

Malas noticias quedaron para el ciclismo colombiano de la etapa 19 del Tour de Francia. En el ascenso al Alpe d’ Huez, el pedalista del Movistar, Einer Rubio, sufrió un aparatoso accidente que lo obligó a retirarse de la competición a dos días de terminar la carrera.

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Rubio estaba siendo protagonista de la carrera, pues estuvo en el grupo de la fuga e hizo parte de los más combativos. De hecho, en un momento estuvo cerca de Tadej Pogacar en el intento del esloveno, que luego fue exitoso, por alcanzar a Richard Carapaz, Lenny Martínez y Sepp Kuss, pero luego no se volvió a ver al colombiano.

¿Qué pasó con Einer Rubio en la etapa 19 del Tour de Francia?

Con el fin de la carrera y el paso del tiempo, causó sorpresa que no apareciera el nombre de Einer Rubio en el listado de la etapa. Luego se conoció que el pedalista de 28 años no terminó la fracción debido a una caída.

Sin embargo, comenzó a circular un video en el que se aprecia el momento en el que Rubio sufre el accidente. En el ascenso al Alpe d’Huez, el boyacense chocó contra el carro de atención del Team UAE, que tuvo que frenar en seco por la caída imprevista de un aficionado en la zona frontal.

¿Qué se sabe de su situación médica?

Einer Rubio fue trasladado de inmediato al centro médico más cercano, en el que permaneció por una hora junto a miembros del cuerpo médico del Movistar. La intención era trasladarlo al hospital de Grenoble, evaluando si lo hacían en carro o en helicoptero, debido al alto tráfico que se puede armar en la bajada.

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A Einer se le pudo ver en compañía del doctor del equipo abandonar el centro médico con numerosas heridas, sobre todo en su rostro. Movistar informó que recibió sutura por 20 minutos y luego fue trasladado al hospital para estudiar si hubo algo más grave.