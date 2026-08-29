Denuncian que hombres armados habrían paralizado labores en fincas de Zona Bananera

Una nueva alerta de seguridad se registra en Zona Bananera, Magdalena, luego de que hombres armados, según denuncias de autoridades y del gremio bananero, irrumpieran este viernes en fincas de los sectores de Portón de Morán, Río Frío y Orihueca.

El presidente de Asbama, José Francisco Zúñiga Cotes, denunció que los hombres portaban fusiles y que habrían ingresado a las fincas para detener las actividades y realizar exigencias extorsivas a trabajadores.

“Hombres armados con fusiles irrumpieron hoy en fincas de los sectores de Portón de Morán, Río Frío y Orihueca para paralizar labores e imponer extorsiones a los trabajadores”, señaló Zúñiga Cotes.

El dirigente gremial pidió una respuesta inmediata de las autoridades nacionales y anunció que se están recopilando videos, testimonios y denuncias relacionadas con lo ocurrido.

“Solicitamos al Ministerio de Defensa y al Gobierno nacional acción urgente e intervención inmediata en el territorio para proteger a nuestros trabajadores, comunidades y frenar esta ola de violencia e intimidación que azota la región”, manifestó.

Asbama indicó además que en las próximas horas emitirá un comunicado oficial con información adicional sobre la situación.

Gobernación confirma la denuncia

La gobernadora del Magdalena, Margarita Guerra, también se pronunció sobre los hechos y expresó su rechazo a la incursión de hombres armados en las zonas rurales.

“Rechazamos de manera contundente los hechos de violencia e intimidación registrados en Zona Bananera, donde hombres armados irrumpieron en fincas de Portón de Morán, Río Frío y Orihueca, afectando las labores y generando temor entre trabajadores y productores del sector bananero”, expresó la mandataria.

Guerra aseguró que desde el departamento se están fortaleciendo las capacidades de la Fuerza Pública para responder a las situaciones de seguridad y proteger a las comunidades y al sector productivo.

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Sin embargo, pidió mayor acompañamiento del Gobierno Nacional y lanzó un llamado directo al presidente Abelardo De la Espriella.

“Señor presidente Abelardo de la Espriella, su bandera, así como la nuestra, es la seguridad del territorio; por lo que le hacemos un llamado respetuoso para que atienda con urgencia esta situación”, manifestó.

Por el momento, las autoridades y el gremio bananero se encuentran recopilando información sobre lo ocurrido, incluidos videos y testimonios, con el propósito de establecer las circunstancias de la incursión y los responsables.

Los hechos se conocen en medio de las alertas que durante este año ha realizado el sector bananero por amenazas, extorsiones e incursiones armadas en zonas rurales de Zona Bananera. Hasta ahora, no se ha establecido oficialmente qué grupo armado estaría detrás de los hechos denunciados este viernes