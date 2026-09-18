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18 sep 2026 Actualizado 23:20

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Santa Marta

Liquidan incendio forestal que afectó más de 40 hectáreas en el Vía Parque Isla de Salamanca

El incendio, registrado en el sector Caño Clarín el Viejo, fue reportado como de origen antrópico y generó afectaciones en vegetación y fauna.

Liquidan incendio forestal que afectó más 40 hectáreas en el Vía Parque Isla de Salamanca. Foto: Gobernación del Magdalena

Liquidan incendio forestal que afectó más 40 hectáreas en el Vía Parque Isla de Salamanca. Foto: Gobernación del Magdalena

Liquidan incendio forestal que afectó más 40 hectáreas en el Vía Parque Isla de Salamanca. Foto: Gobernación del Magdalena

David Echavez

Santa Marta
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Finalmente fue liquidado el incendio forestal registrado en el Vía Parque Isla de Salamanca, en jurisdicción de Sitionuevo, Magdalena.

Según Parques Nacionales, la emergencia dejó una afectación preliminar de 40 hectáreas de cobertura vegetal, además de daños en fauna. El incendio fue de tipo subterráneo y alcanzó zonas de enea, guayacán y mangle.

Las autoridades señalaron que las causas son de origen antrópico, es decir, asociadas a actividades humanas. Tras la liquidación, se mantendrán labores de monitoreo para evitar la reactivación de focos de calor.

En la atención participaron la Brigada Forestal del área protegida, Bomberos de Sitionuevo, Policía, Ejército y Defensa Civil.

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