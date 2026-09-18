ESSMAR registra lote para segunda desalinizadora en el sur de Santa Marta

La ESSMAR confirmó el registro del predio La Esperanza, en Pozos Colorados, donde se proyecta ubicar la, segunda desalinizadora de Santa Marta, como parte del proyecto respaldado por el Gobierno Nacional. La primera está contemplada para el sector de Pescaíto.

“Recibimos la instrucción y efectivamente así lo hicimos de registrar el predio. El predio es de propiedad de la ESSMAR”, explicó el gerente en diálogo con Caracol Radio.

Planta tendría capacidad de 600 litros por segundo

El funcionario aseguró que la desalinizadora del sur tendría una capacidad de hasta 600 litros de agua por segundo y que el Gobierno Nacional ha expresado su respaldo para ejecutar el proyecto.

“Eso nos pone en un horizonte de que en unos tres años Santa Marta pudiera tener desalinizadora en el sur produciendo 600 litros por segundo”, señaló el gerente.

Según explicó, la empresa avanza en la constitución de una fiducia para solicitar los recursos de la Nación y posteriormente iniciar los estudios, diseños y demás etapas de estructuración, con la expectativa de avanzar hacia el proceso contractual en 2027.

En paralelo, ESSMAR espera que El Curval inicie obras próximamente. Esta iniciativa es financiada directamente por el Distrito y la empresa será la encargada de operar la planta, que podría producir entre 450 y 500 litros por segundo, con picos de hasta 600.

Además, se estudian plantas de menor escala en Taganga y el sector portuario como parte de un plan de choque frente a posibles efectos del Fenómeno de El Niño.