Vacunación nocturna en el Magdalena, 59 puntos y 146 profesionales harán parte de la jornada
La actividad se realizará en los 29 municipios del departamento para acercar la vacunación a las comunidades y facilitar el acceso a los esquemas de protección.
Magdalena
Hoy viernes 18 de septiembre se llevará a cabo la Vacunatón Nocturna, una jornada que se desarrollará simultáneamente en los 29 municipios del departamento.
Para esta estrategia estarán habilitados 59 puntos extramurales en zonas comerciales, que se sumarán a los servicios disponibles en hospitales y centros de salud. Además, 146 profesionales de la salud estarán desplegados en el territorio para atender y orientar a la población.
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Niños, adolescentes, mujeres, gestantes, adultos mayores y demás población susceptible podrán acercarse para iniciar o completar sus esquemas de vacunación, de acuerdo con las vacunas correspondientes a cada grupo poblacional.
Gissell Campo
Comunicadora Social CUN, estudiante de Comunicación Digital UNIMINUTO. Con más de 10 años de experiencia...