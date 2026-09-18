Vacunación nocturna en el Magdalena, 59 puntos y 146 profesionales harán parte de la jornada/ Gobernación del Magdalena.

Magdalena

Hoy viernes 18 de septiembre se llevará a cabo la Vacunatón Nocturna, una jornada que se desarrollará simultáneamente en los 29 municipios del departamento.

Para esta estrategia estarán habilitados 59 puntos extramurales en zonas comerciales, que se sumarán a los servicios disponibles en hospitales y centros de salud. Además, 146 profesionales de la salud estarán desplegados en el territorio para atender y orientar a la población.

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Niños, adolescentes, mujeres, gestantes, adultos mayores y demás población susceptible podrán acercarse para iniciar o completar sus esquemas de vacunación, de acuerdo con las vacunas correspondientes a cada grupo poblacional.