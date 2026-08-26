Con vehículos blindados se busca fortalecer la labor del Ejército Nacional en el Magdalena. Foto: Gobernación del Magdalena.

Magdalena

El Magdalena destinará más de $13.400 millones al fortalecimiento de las capacidades de seguridad del departamento, con nuevos vehículos para la Policía y el Ejército y herramientas tecnológicas para apoyar las investigaciones judiciales.

La inversión se complementa con la adquisición de camionetas uniformadas, no uniformadas, microbuses, y motocicletas tanto para Ejército Nacional y la Policía Nacional con el propósito de optimizar los patrullajes y hacer presencia en los lugares de difícil acceso como las zonas rurales y la Sierra Nevada de Santa Marta.

Los dos vehículos tácticos blindados Guardian Xtreme STANAG 2, están diseñado para brindar protección a sus ocupantes frente a diferentes amenazas propias de escenarios de alto riesgo. Su nivel de protección STANAG 2, establecido bajo estándares de la OTAN, contempla resistencia frente a determinados impactos de munición de fusil, como proyectiles de 5,56 mm y 7,62 mm, calibres utilizados en distintos tipos de fusiles de asalto, además, de resistir explosiones de minas y la fragmentación ocasionada por proyectiles de artillería.

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“Seguimos trabajando de manera de manera contundente, de frente en contra de los grupos armados que se encuentran en el Magdalena. Continuaremos brindando la seguridad de forma articulada con la Policía y el Ejército Nacional”, dijo la Gobernadora del Magdalena, Margarita Guerra.