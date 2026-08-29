Tres muertos deja fuerte accidente en la Troncal de Oriente, en Zona Bananera. Foto: Captura de video accidente

Tres personas fallecieron en un accidente de tránsito registrado durante la madrugada en la vía que comunica la Y de Ciénaga con Río Ariguaní, en jurisdicción de Zona Bananera, Magdalena.

El siniestro vial ocurrió en el kilómetro 85+600 de la Ruta 4518 entre Riofrío y Puente Sevilla, donde estuvieron involucrados tres vehículos: un tractocamión Kenworth T800 de placas WCP333, un camión Chevrolet Kodiak de placas TTG188 y un automóvil Suzuki Swift de placas HQK026, matriculado en Santa Marta.

De acuerdo con el reporte preliminar de la Seccional de Tránsito y Transporte del Magdalena, los conductores de los vehículos de carga resultaron ilesos.

Tres personas murieron en el accidente

Las tres víctimas se movilizaban en el automóvil Suzuki Swift. Según las autoridades, tanto el conductor como las otras dos personas que se encontraban en el vehículo permanecen sin identificar.

El hecho generó una emergencia en este importante corredor vial del departamento, mientras las autoridades realizaron las labores correspondientes en el sitio del accidente.

Investigan cómo ocurrió el choque

Según la información entregada por Tránsito, el tractocamión se movilizaba en sentido Río Ariguaní–Y de Ciénaga, mientras que el camión transitaba en sentido contrario.

El automóvil Suzuki, por su parte, se desplazaba en sentido Río Ariguaní–Y de Ciénaga. De acuerdo con la versión entregada por el conductor del camión, el vehículo habría realizado una maniobra de adelantamiento y posteriormente impactó de frente contra el camión.

La hipótesis del accidente permanece por establecer, por lo que las autoridades adelantan las investigaciones para determinar con precisión cómo ocurrió el siniestro.

El caso quedó en manos de las autoridades de tránsito, que deberán establecer las circunstancias que provocaron el accidente y determinar las responsabilidades correspondientes.