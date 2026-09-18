Comerciantes celebran cierre del Centro de Detención y apertura de la Calle 10 en Santa Marta. Foto: Caracol Radio

Después de más de cinco años de funcionamiento, y tras registrar momentos de hacinamiento de hasta 300 internos, motines, fugaz y otros hechos de alteración del orden, fue cerrado definitivamente el Centro de Reclusión Transitorio ubicado en la Calle 10C con Carrera Cuarta, en el Centro Histórico de Santa Marta.

El alcalde Carlos Pinedo Cuello confirmó el cierre definitivo y la reapertura de la vía, tras el traslado de más de 150 internos. El mandatario señaló que la recuperación de este espacio hace parte del proceso de recuperación del Centro Histórico.

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La apertura de la calle fue celebrada por comerciantes de la zona, quienes esperan que la recuperación del espacio permita fortalecer la actividad económica.

John Jairo Quintero Ruiz, propietario de un establecimiento aseguró que fue uno de los más afectados por el funcionamiento del centro y destacó la reapertura de la vía. “Me encanta que hayan abierto y reactivar la economía, el comercio y todo lo relacionado con el desarrollo” expresó.

Por su parte, Jennifer Robles, comerciante del sector, señaló que los establecimientos resultaban afectados cuando se presentaban manifestaciones de los internos.

“Estamos muy contentos porque de igual manera va a comenzar a fluir todo lo que es el comercio de la Carrera Quinta” dijo.

Entre tanto, Cristian Newmark, presidente de la Asociación de Comerciantes de la Carrera Quinta, destacó que el cierre genera un entorno más tranquilo para la zona.

“Es muy importante para el comercio de la Carrera Quinta porque además genera ya un entorno mucho más tranquilo. Ahora lo importante es poder recuperar todo este espacio” señaló Cristian.

Con la reapertura de la Calle 10C, los comerciantes esperan reactivar el comercio, fortalecer la seguridad y mejorar la movilidad en este sector del Centro Histórico. La vía, además, será utilizada como zona de parqueo regulado, con el propósito de ordenar el tránsito y facilitar el acceso a los establecimientos comerciales.