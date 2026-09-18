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18 sep 2026 Actualizado 14:25

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El Festival Internacional de Teatro del Caribe se traslada a la Bahía de Santa Marta

Con la Feria Caribe para su Clausura este fin de semana. El encuentro reúne a 10 compañías internacionales, 10 nacionales y 20 colectivos locales.

Bahía de Santa Marta // Foto: Alcaldía Santa Marta

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El Festival Internacional de Teatro del Caribe, FestiCaribe en su edición 37 traslada su energía al aire libre con la Feria Caribe en el Camellón de la Bahía de Santa Marta este fin de semana para celebrar la clausura del festival.

La programación busca convertirse en una alternativa para que propios y turistas salgan de la rutina y compartan en familia alrededor de la cultura, con espectáculos al aire libre, presentaciones artísticas e intervenciones preparadas especialmente para el cierre del festival. Las actividades comenzarán en horas de la tarde y tendrán como escenario el espacio público del Camellón de la Bahía.

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La nómina artística reunió  a 10 compañías internacionales: Argentina, Brasil, Cuba, El Salvador, España, EE. UU., México, Venezuela y Colombia, 10 nacionales y 20 colectivos locales.

Gissell Campo

Gissell Campo

Comunicadora Social CUN, estudiante de Comunicación Digital UNIMINUTO. Con más de 10 años de experiencia...

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