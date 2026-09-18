Duro golpe contra la minería ilegal en Ciénaga, Magdalena
La intervención representa una afectación económica para las Autodefensas Conquistadores de la Sierra estimada en 6.987 millones de pesos.
Magdalena
El Batallón de Alta Montaña N.º 6 adelantó una operación militar en la vereda El Trébol, zona rural de Ciénaga, Magdalena que permitió intervenir una estructura señalada de estar vinculada a la explotación ilícita de yacimientos mineros de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra.
Durante la operación fueron inhabilitadas tres maquinarias agrícolas, industriales y de construcción autopropulsadas (MAICA), un motor Cummins, seis motobombas, tres clasificadoras, cuatro unidades de producción minera, 335 galones de ACPM, 30 galones de gasolina y 400 metros de manguera.
Según la valoración operacional, la maquinaria y la infraestructura intervenidas están avaluadas en aproximadamente $1.451 millones de pesos.
A esta afectación se suma el impacto sobre una producción ilegal estimada en 12.300 gramos de oro mensuales, con un valor aproximado de $5.535 millones de pesos.
En total, la acción representa una afectación estimada de $6.987 millones de pesos a esta actividad ilícita y a las rentas que, de acuerdo con la información operacional, estarían relacionadas con las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra.
“Seguimos fortaleciendo la seguridad y afectando las economías ilícitas en el Magdalena. En Ciénaga, el Batallón de Alta Montaña N.° 6 desarrolló una operación conjunta e interinstitucional en la vereda El Trébol”, informó la administración departamental a través de su cuenta en X.
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El resultado hace parte de las acciones articuladas que adelantan las autoridades para afectar las economías ilícitas y las capacidades logísticas de las estructuras armadas con presencia en el territorio.
Gissell Campo
Comunicadora Social CUN, estudiante de Comunicación Digital UNIMINUTO. Con más de 10 años de experiencia...