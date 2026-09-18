Duro golpe contra la minería ilegal en Ciénaga, Magdalena

Magdalena

El Batallón de Alta Montaña N.º 6 adelantó una operación militar en la vereda El Trébol, zona rural de Ciénaga, Magdalena que permitió intervenir una estructura señalada de estar vinculada a la explotación ilícita de yacimientos mineros de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra.

Durante la operación fueron inhabilitadas tres maquinarias agrícolas, industriales y de construcción autopropulsadas (MAICA), un motor Cummins, seis motobombas, tres clasificadoras, cuatro unidades de producción minera, 335 galones de ACPM, 30 galones de gasolina y 400 metros de manguera.

Según la valoración operacional, la maquinaria y la infraestructura intervenidas están avaluadas en aproximadamente $1.451 millones de pesos.

A esta afectación se suma el impacto sobre una producción ilegal estimada en 12.300 gramos de oro mensuales, con un valor aproximado de $5.535 millones de pesos.

En total, la acción representa una afectación estimada de $6.987 millones de pesos a esta actividad ilícita y a las rentas que, de acuerdo con la información operacional, estarían relacionadas con las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra.

“Seguimos fortaleciendo la seguridad y afectando las economías ilícitas en el Magdalena. En Ciénaga, el Batallón de Alta Montaña N.° 6 desarrolló una operación conjunta e interinstitucional en la vereda El Trébol”, informó la administración departamental a través de su cuenta en X.

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El resultado hace parte de las acciones articuladas que adelantan las autoridades para afectar las economías ilícitas y las capacidades logísticas de las estructuras armadas con presencia en el territorio.