Djokovic, desconocido en la primera ronda del US Open: cayó eliminado y perdió larga racha

El argentino Mariano Navone, número 49 del ránking mundial, dio la gran sorpresa de la jornada este domingo y eliminó al serbio Novak Djokovic (n.5) en la primera ronda del Abierto de Estados Unidos, al imponerse por 7-6 (5), 5-7, 4-6, 6-2 y 6-1.

Djokovic, de 39 años, cuatro veces campeón en Flushing Meadows y ganador de 24 Grand Slams, disputaba este torneo por vigésima vez en su carrera y tenía un balance de 37-0 en las dos primeras rondas de Nueva York.

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La larga racha que perdió Djokovic

El serbio no perdía en la primera ronda de un ‘grande’ desde el Abierto de Australia de 2006, hace más de veinte años.

Se rindió ante Navone, en el primer enfrentamiento contra este rival, tras un partido de cuatro horas y 36 minutos en el que Djokovic desperdició una rotura en el primer set, remontó hasta ponerse arriba 2-1 y acabó rindiéndose, falto de energías.

Djokovic, que hasta este momento no ha anunciado sus planes futuros, se despidió del público de forma sentida y se quedó firmando varios autógrafos antes de irse de la pista.

El serbio vive un momento muy complicado y llegaba a Nueva York tras perder en segunda ronda del Masters 1000 de Cincinnati contra otro rival argentino, Thiago Agustín Tirante.

Navone se convirtió en el segundo jugador argentino capaz de eliminar a Djokovic en un ‘grande’, después de Guillermo Coria en 2005.

¿Qué dijo Djokovic tras su eliminación del Abierto de Estados Unidos?

Luego del partido, el máximo ganador de Grand Slams (24) manifestó que no se sintió en condiciones físicas para afrontar el partido y terminó padeciendo, al punto de sufrir náuseas.

“Creo que fue evidente que en la pista tuve una sensación horrible. Es algo que, por desgracia, he arrastrado prácticamente en todos los partidos este año: vómitos, náuseas, un problema serio en ese sentido. Después, todo mi cuerpo empieza a venirse abajo, básicamente con calambres y dolor. Al final, la espalda y el hombro no dieron más de sí, y no pude cerrarlo”.

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Entretanto, el serbio felicitó a Navone por su victoria, pero dejó claro que no disfrutó el encuentro. “Tuve un break de ventaja en el cuarto set, pero sufrí durante todo el partido desde el cuarto juego. De nuevo, no quiero restarle mérito a su victoria. Enhorabuena para él. Es un buen chico, un luchador. Pero no lo disfruté”.

Se prevé que el próximo campeonato que afronte Djokovic sea la Laver Cup, entre el 25 y el 27 de septiembre. Sin embargo, habrá que esperar la evolución médica tras lo vivido en el Abierto de Estados Unidos.