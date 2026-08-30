Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

30 ago 2026 Actualizado 13:35

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Otros deportes

David Alonso logró podio en el GP de Aragón: así quedó en la tabla general de Moto2

El colombiano recortó diferencia con relación al quinto lugar en la clasificación.

David Alonso / Getty Images

David Alonso / Getty Images / Gold & Goose Photography

David Alonso / Getty Images
Añadir Caracol Radio en Google

David Alonso tuvo un sobresaliente fin de semana en el GP de Aragón de Moto2. El piloto colombiano partió desde la quinta casilla este domingo en la carrera principal y teminó siendo gran protagonista al integrar el podio y tener un duelo atractivo con el español Izan Guevara, líder de la clasificación general.

Tras un desarrollo de carrera dentro del plano normal, la última vuelta fue la que se llevó todas las miradas. El primer puesto terminó siendo para el español Alonso López, con un tiempo de 35:04.377, por lo que quedaba en disputa el segundo lugar.

David Alonso no se guardó nada y fue a buscar el segundo lugar con agresividad, Izan Guevara se defendió y al final terminaron cruzando con una diferencia estrecha de apenas 81 milésimas. De hecho, el colombiano ganó la posición en la penúltima curva, pero pasó de largo en la frenada y el español se repuso para asegurarse la segunda casilla.

Así quedó David Alonso en la clasificación general

El joven de 20 años, quien ya firmó por Honda y correrá durante el 2027 por uno de sus equipos en la máxima categoría del motociclismo, está teniendo una buena temporada en su segundo año en Moto2. El objetivo del colombiano en este segundo tramo de la campaña será meterse en el top 3 de la tabla general, en la que marcha actualmente sexto con 137 unidades.

Le puede interesar: Video: El noble gesto de Enric Mas con Tadej Pogacar tras asumir el liderato de la Vuelta España

No obstante, está muy cercano de las plazas posteriores en la clasificación, pues a solo cinco de su colega, Daniel Holgado; a 12 puntos del cuarto, Ivan Ortola y a 17 del dueño de la tercera plaza, el australiano Senna Agius.

POSPilotoEquipoPTS
1Manuel González (ESP)Dynavolt Intact207.5
2Izan Guevara (ESP)Pramac Yamaha175
3Senna Agius (AUS)Dynavolt Intact149
4Ivan OrtolaReverte - MSI144.5
5Daniel Holgado Inde Aspar Team137
6David AlonsoInde Aspar Team132
7Celestino ViettiSpeedRS Team114

Próxima carrera de Moto2

David Alonso volverá a tener acción el fin de semana del 11 al 13 de septiembre, con la llegada del GP de San Marino en el circuito de Misano World Circuit Marco Simoncelli.

David Santiago Muñoz Camargo

David Santiago Muñoz Camargo

Comunicador social y Periodista. Trabaja en Caracol Radio Deportes

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir