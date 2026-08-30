David Alonso logró podio en el GP de Aragón: así quedó en la tabla general de Moto2

David Alonso tuvo un sobresaliente fin de semana en el GP de Aragón de Moto2. El piloto colombiano partió desde la quinta casilla este domingo en la carrera principal y teminó siendo gran protagonista al integrar el podio y tener un duelo atractivo con el español Izan Guevara, líder de la clasificación general.

Tras un desarrollo de carrera dentro del plano normal, la última vuelta fue la que se llevó todas las miradas. El primer puesto terminó siendo para el español Alonso López, con un tiempo de 35:04.377, por lo que quedaba en disputa el segundo lugar.

David Alonso no se guardó nada y fue a buscar el segundo lugar con agresividad, Izan Guevara se defendió y al final terminaron cruzando con una diferencia estrecha de apenas 81 milésimas. De hecho, el colombiano ganó la posición en la penúltima curva, pero pasó de largo en la frenada y el español se repuso para asegurarse la segunda casilla.

Así quedó David Alonso en la clasificación general

El joven de 20 años, quien ya firmó por Honda y correrá durante el 2027 por uno de sus equipos en la máxima categoría del motociclismo, está teniendo una buena temporada en su segundo año en Moto2. El objetivo del colombiano en este segundo tramo de la campaña será meterse en el top 3 de la tabla general, en la que marcha actualmente sexto con 137 unidades.

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No obstante, está muy cercano de las plazas posteriores en la clasificación, pues a solo cinco de su colega, Daniel Holgado; a 12 puntos del cuarto, Ivan Ortola y a 17 del dueño de la tercera plaza, el australiano Senna Agius.

POS Piloto Equipo PTS 1 Manuel González (ESP) Dynavolt Intact 207.5 2 Izan Guevara (ESP) Pramac Yamaha 175 3 Senna Agius (AUS) Dynavolt Intact 149 4 Ivan Ortola Reverte - MSI 144.5 5 Daniel Holgado Inde Aspar Team 137 6 David Alonso Inde Aspar Team 132 7 Celestino Vietti SpeedRS Team 114

Próxima carrera de Moto2

David Alonso volverá a tener acción el fin de semana del 11 al 13 de septiembre, con la llegada del GP de San Marino en el circuito de Misano World Circuit Marco Simoncelli.