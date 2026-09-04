El Polo y una apuesta para hacer crecer el deporte en Colombia

El polo busca abrirse espacio entre nuevas audiencias en Colombia. La edición 2026 de Polo & Classics, realizada en Mosquera, reunió a más de 8.000 personas y cerca de 70 caballos en pista, en una jornada que combinó competencias de polo y salto con automóviles clásicos, gastronomía y diferentes experiencias.

Le puede interesar: Nicolás Echavarría hará parte del Equipo Internacional en la Presidents Cup 2026

Un deporte que busca llegar a más público

Aunque el polo y las disciplinas ecuestres han tenido tradicionalmente una audiencia especializada, eventos como este muestran que existe una oportunidad para ampliar su alcance.

Cerca del 90 % de los asistentes a Polo & Classics llegaron desde Bogotá, lo que permitió acercar el deporte a familias, aficionados y personas que no necesariamente habían tenido contacto previo con el mundo ecuestre.

Este crecimiento también se refleja en el movimiento económico alrededor del sector. De acuerdo con cifras de la Federación citadas por la organización, sus inversiones pasaron de $616,5 millones en 2021 a $1.005 millones en 2024, mientras que el ecosistema ecuestre genera entre 10.000 y 10.500 empleos directos e indirectos.

“Queremos que el mundo ecuestre pueda llegar a personas que quizás nunca han tenido contacto con estas disciplinas. Polo & Classics nació justamente para generar ese encuentro entre el deporte, nuevas audiencias y otros universos como el automovilismo y el entretenimiento”, afirmó José Luis Acevedo Ladino, Director de Polo & Classics y Camilo Casas, Co-founder de Polo & Classics.

La apuesta de Polo & Classics apunta precisamente a cambiar la manera en que el público se relaciona con este deporte. La combinación del polo con entretenimiento, automóviles clásicos, gastronomía y marcas permitió convertir una competencia ecuestre en una experiencia capaz de convocar a miles de espectadores.

“Para nosotros, el resultado más importante es haber demostrado que el deporte ecuestre tiene capacidad para convocar a públicos mucho más amplios. Estos resultados nos motivan a seguir desarrollando un formato que permita que más personas conozcan, se interesen y se acerquen a disciplinas como el polo y el salto”, señaló Camilo Casas, cofundador de Polo & Classics.

Nuevos eventos para el deporte

Con una nueva edición ya en preparación, el objetivo es continuar ampliando el alcance del evento y conseguir que más personas conozcan y se interesen por el polo y el deporte ecuestre en Colombia.