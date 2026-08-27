Oficial: Alejandro Char confirma carrera de la Indycar en la ciudad de Barranquilla

Barranquilla será escenario de una carrera de la IndyCar en abril de 2028, según confirmó el alcalde Alejandro Char durante el lanzamiento de la ‘Travesía Río Magdalena’. La competencia será histórica para la categoría, ya que significará su primera salida de Norteamérica y tendrá como telón de fondo al río Magdalena.

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“La IndyCar ya va a correr con nosotros. Va a salir por primera vez de Norteamérica y, en abril de 2028, la IndyCar va a correr aquí, frente al río. Sí, la IndyCar va a correr aquí”, afirmó el alcalde Char.

La propuesta contempla aprovechar la transformación que ha tenido la ribera del Magdalena con espacios como el Gran Malecón. La ciudad viene trabajando en la definición del trazado y en los aspectos necesarios para albergar una competencia de esta magnitud, con la intención de convertir el evento en una nueva vitrina internacional para Barranquilla.

Una apuesta por el turismo

Char destacó que la llegada de la IndyCar hace parte de la estrategia de la ciudad para posicionarse como sede de grandes eventos deportivos y fortalecer el turismo y el entretenimiento. El mandatario también resaltó la transformación urbana de la zona donde se desarrollará el circuito.