Alexander Zverev gana el US Open: repase el listado de campeones de Grand Slam en 2026. (Photo by Pete Staples/USTA via Getty Images) / Pete Staples

Alexander Zverev aseguró este domingo, tras proclamarse campeón del Abierto de Estados Unidos, que los éxitos de este 2026 son el resultado de todas las decepciones por las que ha tenido que pasar los años anteriores.

“Estuvimos 13 años sin ganar un ‘grande’ y ahora hemos ganado dos en tres meses”, dijo Zverev en su discurso como campeón.

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“Creo que Dios ha visto cuánto hemos trabajado, cuánto hemos sufrido, cuánto dolor hemos soportado, y creo que 2026 es el resultado de todos los años anteriores en los que hemos pasado por todo eso”, añadió el alemán.

Zverev derrotó en la final al estadounidense Ben Shelton por 6-3, 7-6(2), 5-7 y 6-2 en 3 horas y 33 minutos, conquistando su segundo ‘grande’ después de Roland Garros.

El alemán sanó así su herida abierta desde 2020, cuando perdió su primera final en Nueva York cuando iba dos sets arriba sirviendo para el título en el tercero y colapsó ante la remontada del austriaco Dominic Thiem.

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Listado de campeones de Grand Slam en 2026

La temporada 2026 del tenis profesional comenzó con el Australian Open, certamen que coronó al español Carlos Alcaraz, quien derrotó con parciales 2-6, 6-2, 6-3, 7-5 en la gran final al serbio Novak Djokovic; psoteriormente, en Roland Garros llegaría la primera consagración de Alexander Zverev, que derrotó por 6-1, 4-6, 6-4, 6-7(5-7), 6-1 al italiano Flavio Cobolli.

En el segundo semestre del año, el mítico Wimbledon consagró a italiano Jannik Sinner, que se impuso por 6-7(7-9), 7-6(7-2), 6-3, 6-4 a Zverev; el alemán ahora tuvo revancha en el US Open, cerrando así un año inolvidable.