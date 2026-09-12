David Alonso sufre fuerte choque con un rival en prueba clasificatoria del GP de San Marino: véalo. (Photo by Mirco Lazzari gp/Getty Images) / Mirco Lazzari gp

¡Complicado día para David Alonso en el Moto2! Este sábado 12 de septiembre, mientras se disputaba la prueba clasificatoria del GP de San Marino, el piloto colombiano fue chocado desde atrás por Alberto Ferrández y terminó cayendo al suelo, lo que lo llevó a quedar en la parte baja de la parrilla...

Así fue la prueba clasificatoria del GP de San Marino en el Moto2

Senna Agius (Kalex) ganó la ‘pole position’ para el Gran Premio de San Marino de Moto2, al establecer un nuevo récord absoluto del circuito Marco Simoncelli de Misano Adriático. Agius batió dos veces el récord absoluto del trazado, para establecerlo en 1:33.718, rebajando el registro que él mismo había establecido en la práctica oficial del viernes, cuando rodó en 1:34.142.

La primera línea de salida la completaron Daniel Holgado (Kalex) y Ángel Piqueras (Kalex), con el líder del campeonato, el español Manuel ‘Manugas’ González (Kalex), quinto.

El campeón del mundo de Moto3 en 2025, el español José Antonio Rueda (Kalex), fue el primer protagonista negativo, al irse por los suelos casi al comenzar la primera clasificación, en la que era su tercera caída del fin de semana.

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Y es que al contrario de los pilotos de Moto3, los pilotos de Moto2 optaron por emplear también un segundo juego de neumáticos, en el que el más avezado inicialmente fue el estadounidense Joe Roberts (Kalex).

Sin apenas perder un segundo, todos los pilotos de la segunda clasificación saltaron a pista como una exhalación y fue Daniel Muñoz, llegado ‘caliente’ desde la primera clasificación el más rápido en la primera vuelta lanzada, con 1:34.234, pero ese registro fue anulado por exceder los límites de la pista, lo que le dio la primera plaza al australiano Senna Agius con 1:34.277.

Precisamente, el registro de Agius lo superó en primera instancia el colombiano David Alonso (Kalex), pero por detrás de él lo doblegaron el líder del campeonato, ‘Manugas’ González y el ‘local’ Tony Arbolino.

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Así fue la caída de David Alonso en la prueba clasificatoria del GP de San Marino

Tanto Senna Agius como Daniel Holgado y el neerlandés Collin Veijer (Kalex) marcaron algunos parciales de vuelta rápida. Mientras Alberto Ferrández (Kalex) se iba por los suelos en la curva diez, al perder adherencia la rueda delantera de su moto, sin que David Alonso lo pudiese esquivar y ambos acabaron por los suelos. Así fue la caída:

La sesión no había terminado y Daniel Holgado sorprendió a todos sus rivales al rodar en 1:33.911, un nuevo récord de la categoría, aunque le duró poco la alegría al español, pues en la siguiente vuelta Senna Agius volvió a batir el récord al rodar en 1:33.718.

Así, Agius se garantizó la ‘pole position’ en la primera línea, por delante de Daniel Holgado y Ángel Piqueras (Kalex). En la segunda línea concluyeron Daniel Muñoz, Manuel González y Collin Veijer, con Tony Arbolino, Izan Guevara y Barry Baltus en la tercera; y Filip Salac, Alonso López e Iván Ortolá en la cuarta.

En cuanto a David Alonso, finalmente saldrá desde la casilla 17 de la parrilla y deberá remontar para sumar unidades en la clasificación mundial de pilotos.