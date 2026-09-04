Nicolás Echavarría hará parte del Equipo Internacional en la Presidents Cup 2026
Tras una destacada temporada en el PGA Tour, el golfista antioqueño será el tercer colombiano en participar en la competencia.
Nicolás Echavarría fue elegido por el capitán Geoff Ogilvy para conformar el equipo internacional que disputará la Presidents Cup 2026. El colombiano recibió una de las seis selecciones del capitán y hará su debut en esta competencia.
La edición de este año se disputará del 24 al 27 de septiembre en el Medinah Country Club, en Illinois, donde el equipo internacional se enfrentará a Estados Unidos.
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¿Qué dijo Nico sobre su convocatoria?
“Me siento muy feliz de haber cumplido este nuevo objetivo; es increíble compartir con un equipo y luchar por un mismo fin. Me he reunido con mis compañeros en un par de ocasiones y la verdad que estoy muy contento por haber sido elegido por el capitán”, aseguró Nicolás.
Nico Echavarría es el tercer colombiano en clasificar como jugador, sumándose a Camilo Villegas y Juan Sebastián Muñoz, quienes la disputaron en ediciones anteriores en los años 2009 y 2022 respectivamente.
¿Qué es la Presidents Cup?
La Presidents Cup es una de las grandes competencias por equipos del golf profesional y enfrenta cada dos años a Estados Unidos contra el Equipo Internacional, conformado por jugadores del resto del mundo, con excepción de Europa, cuyos golfistas tienen como principal competencia por equipos frente a los estadounidenses la Ryder Cup.
A día de hoy, la Presidents Cup se ha jugado un total de 15 ediciones. Los norteamericanos han registrado 13 triunfos, una victoria para los internacionales en 1998 y un empate en el 2003.
¿Cuál será el equipo de Echavarría?
Ambos equipos se conforman de 12 golfistas: En el caso del equipo Internacional:
- Si Woo Kim - Corea del Sur
- Ryan Fox - Nueva Zelanda
- Hideki Matsuyama - Japón
- Min Woo Lee - Australia
- Tom Kim - Corea del Sur
- Adam Scott - Australia
- Corey Conners - Canadá
- Christiaan Bezuidenhout - Sudáfrica
- Ryo Hisatsune - Japón
- Sungjae Im - Corea del Sur
- Nico Echavarría - Colombia
- Nick Taylor - Canadá
Por parte del equipo de Estados Unidos:
- Scottie Scheffler
- Cameron Young
- Wyndham Clark
- Sam Burns
- Russell Henley
- Collin Morikawa
- Chris Gotterup
- Justin Thomas
- Patrick Cantlay
- Jacob Bridgeman
- Jackson Koivun
- Xander Schauffele