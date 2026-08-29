Así avanza el proyecto El Mirador del Sol del Gran Malecón en Cartagena: ¿Cuándo estará listo?

El Gran Malecón del Mar de Cartagena continúa tomando forma y uno de sus principales atractivos, el Mirador del Sol, ya registra avances importantes en su construcción. La estructura hace parte de este megaproyecto con el que el Distrito busca renovar el borde costero y convertirlo en un nuevo espacio turístico y de encuentro para cartageneros y visitantes.

Este proyecto contempla intervenciones entre sectores como Marbella, El Cabrero, el entorno del Túnel de Crespo y Playa Azul, con componentes destinados tanto a la recuperación del espacio público como a la protección de la costa frente a la erosión.

¿Cuándo estaría listo el Mirador del Sol?

De acuerdo con el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay Paz, señaló que la intención del Distrito es abrir este atractivo en febrero del 2027.

La fecha está sujeta al desarrollo de los trabajos que actualmente se adelantan en la estructura y a la culminación de las diferentes etapas necesarias para ponerla en funcionamiento.

El proyecto busca convertirse en uno de los nuevos espacios turísticos de Cartagena, combinando infraestructura para el disfrute ciudadano con obras destinadas a proteger el litoral de la erosión y recuperar el espacio público.

¿Cómo avanzan las obras del Mirador del Sol?

De acuerdo con el último reporte entregado sobre el proyecto, el Mirador del Sol alcanza un avance del 42,60 %.

Para levantar la estructura se contempla la instalación de 183 pilotes, de los cuales ya se han fundido 79. A esto se suman 129 vigas, 123 prelosas y 79 capiteles que hacen parte del sistema constructivo.

¿Qué sectores transformará el Gran Malecón?

El proyecto está planteado para intervenir una amplia franja del borde costero de Cartagena. Entre las zonas contempladas se encuentran Marbella, El Cabrero, el área cercana al Túnel de Crespo y Playa Azul.

Además de las obras de protección frente al mar, el megaproyecto contempla la creación y recuperación de espacios públicos y nuevos escenarios para actividades recreativas y turísticas.

Uno de los tramos que registra un mayor nivel de ejecución corresponde al comprendido entre Playa Azul y el acceso al Túnel de Crespo, cuyas obras superan el 81 % de avance.

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¿Cuándo entregarán el primer tramo?

Mientras el Mirador del Sol tiene como fecha proyectada de apertura febrero de 2027, el Distrito también estableció una fecha para la entrega de uno de los primeros segmentos del Gran Malecón.

El tramo ubicado entre Playa Azul y el ingreso al Túnel de Crespo está previsto para ser entregado el 15 de septiembre de 2026.

¿Cuándo estaría terminada la primera fase?

Además de la apertura del Mirador del Sol, la Alcaldía de Cartagena contempla otros hitos para el desarrollo del proyecto.

Según explicó Turbay Paz, el segundo tramo de la primera fase podría estar terminado para el cumpleaños de Cartagena o durante la primera semana de agosto de 2027.

De cumplirse estas proyecciones, la ciudad tendría durante los próximos meses la apertura progresiva de diferentes espacios del Gran Malecón del Mar, comenzando por algunos sectores que ya presentan altos porcentajes de ejecución.