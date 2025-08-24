Inicio de obras del Mirador del Sol en el Gran Malecón del Mar ya tiene fecha: conozca cuál es

Cartagena

Dumek Turbay, alcalde de Cartagena, inspeccionó el avance de la construcción del Gran Malecón del Mar y de la Fase 2 de Protección Costera en Marbella y El Cabrero, e informó una gran noticia esperada por los cartageneros: el 15 de septiembre inician las obras de la “Rueda de Cartagena”, el principal atractivo del Mirador del Sol, uno de los espacios con mayor atractivo mundial que tendrá el Malecón más bello del mundo.

Esta gran rueda, que se desarrollará en el nuevo Gran Malecón del Mar, busca convertirse en un punto de encuentro para las familias cartageneras y un atractivo de talla internacional que fortalezca la oferta turística de la ciudad. Este escenario estará ubicado a la salida del Túnel de Crespo, en sentido Zona Norte - Centro Histórico.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

“Estamos dando un paso histórico. Cartagena tendrá un mirador a la altura de las grandes ciudades del mundo, un lugar para admirar nuestro mar y disfrutar de la mejor vista del Caribe. Allí estará la ‘Rueda de Cartagena’, que sin duda se convertirá en un símbolo de nuestra transformación”, destacó el alcalde Dumek Turbay.

Además de la instalación de la rueda, el proyecto contempla la adecuación de zonas y espacios para el disfrute cultural, áreas de movilidad y seguridad, así como escenarios de recreación pensados para la ciudadanía.

“El Mirador del Sol no solo será un atractivo turístico, sino también un espacio de convivencia y orgullo para los cartageneros. Queremos que las familias vengan a compartir, que los jóvenes lo hagan suyo, y que el mundo entero nos mire con admiración”, agregó el alcalde Dumek Turbay.

Obras de Protección Costera recuperarán una playa extinta en Cartagena

Las intervenciones de Protección Costera, en su fase 2 en Marbella y El Cabrera, comienzan a transformar el litoral de la ciudad. La construcción del nuevo espolón, que reemplaza una infraestructura débil e ineficiente, ha permitido que emerja una playa que siempre estuvo allí de manera natural, pero que no podía aprovecharse al no contar con la protección adecuada.

“Frente a esta obra, todas son buenas noticias. La estructura de protección automáticamente ha generado una playa que siempre existió, pero que no había podido mostrarse porque no contábamos con la infraestructura necesaria para protegerla”, expuso el alcalde Dumek Turbay.

Además, agregó: “Más adelante, Cartagena empezará a disfrutar de esa nueva playa y veremos cómo la ciudad gana con cada avance”.

Las obras avanzan con maquinaria especializada y ya dejan ver cambios significativos que marcan un antes y un después en la recuperación y protección de la línea costera.