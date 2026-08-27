Aerolíneas Argentinas operará vuelo directo Buenos Aires- Cartagena desde enero 1 de 2027

De acuerdo con la programación divulgada por Aerolíneas Argentinas, la ruta Buenos Aires–Cartagena comenzará a funcionar el 1 de enero de 2027, con cinco vuelos por semana que partirán desde el Aeroparque Jorge Newbery y tendrán como destino el Aeropuerto Internacional Rafael Núñez.

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La nueva conexión forma parte de una estrategia de expansión de la compañía, que durante la temporada de verano también ampliará su presencia en el Caribe con la incorporación de Curazao, ruta que comenzará el 2 de enero de 2027 con cuatro frecuencias semanales desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

Para Cartagena, la llegada de esta operación representa una oportunidad para ampliar el flujo de visitantes procedentes de Argentina, uno de los mercados internacionales con presencia en la oferta turística de la ciudad.

El enlace aéreo permitirá a los viajeros argentinos acceder de manera directa a uno de los principales destinos turísticos del Caribe Colombiano, reconocido por su centro histórico, playas, gastronomía y oferta cultural.