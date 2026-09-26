Advierten irregularidades en la Agencia de Renovación del Territorio y en Dirección de Sustitución
La alerta la realizó el gobierno de Abelardo De La Espriella
Tras detectar presuntas irregularidades en la Agencia de Renovación del Territorio y en la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos, el Gobierno de Abelardo De La Espriella inició una revisión rigurosa a estas entidades.
La medida la anunció Valerie Lafaurie, directora (e) de la ART, quien aseguró que encontraron un incremento significativo en gastos administrativos y contratos a prestación de servicios, además de recursos comprometidos con una ejecución que no supera el 40%.
Laura Saavedra Martínez
Comunicadora social y periodista con más de siete años de experiencia ejerciendo periodismo en diferentes...