Ley Huellitas, proyecto de ley que busca ayudar a garantizar atención veterinaria para los animales

Conozca el proyecto de ley 'Ley Huellitas', que busca atención oportuna y eficaz en animales de compañía de hogares vulnerables. Foto Getty Images

Esta propuesta de ley llevada a cabo por la representante a la Cámara por Risaralda, Franyela Bermúdez Serna, en trabajo conjunto con la senadora María Irma Noreña, tiene como principal iniciativa crear una red de hospitales públicos veterinarios en Colombia.

Lo anterior, en favor de garantizar un acceso oportuno, efectivo y equitativo a servicios médicos veterinarios para perros y gatos que se encuentren en hogares vulnerables y sin garantías de una atención asequible.

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¿Bajo qué argumento se creó este proyecto de ley?

Según el proyecto, aproximadamente el 67% de las familias colombianas tiene a su disposición por lo menos a un animal, equivaliendo esto concretamente a 4,4 millones de familias.

Se argumenta que, debido a esa situación, no existe una red pública que asegure el acceso a servicios esenciales para los animales, como los veterinarios, para las familias con problemas económicos que no pueden pagar estos servicios de manera corriente.

La representante a la Cámara por Risaralda, Franyela Bermúdez Serna, busca impulsar este proyecto de ley para el bienestar de los animales de compañía en los hogares más vulnerables. Foto Congreso de la República. Ampliar La representante a la Cámara por Risaralda, Franyela Bermúdez Serna, busca impulsar este proyecto de ley para el bienestar de los animales de compañía en los hogares más vulnerables. Foto Congreso de la República. Cerrar

¿A qué personas y sus mascotas beneficiaría este proyecto de ley?

La propuesta contempla beneficiar a los hogares con personas de los grupos A y B del Sisbén que sean propietarios o respondan al cuidado de perros y gatos.

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¿Qué servicios prestaría la ‘Ley Huellitas’ para los animales?

La red garantiza como mínimo los siguientes procedimientos:

Consulta veterinaria general y preventiva.

Desparasitación

Esterilización

Por otro lado, dependiendo de las capacidades que se encuentren en cada territorio, se pueden contar con servicios como:

Urgencias.

Diagnóstico y tratamiento.

Ayudas diagnósticas.

Telemedicina

Unidades móviles

Adicionalmente, la representante Franyela Bermúdez afirmó lo siguiente: “Cuidar a nuestros peluditos también es cuidar a nuestras familias”. Queremos que la falta de recursos no termine en abandono o sufrimiento y que las familias más vulnerables puedan contar con el respaldo del Estado para cuidar a sus animales”.

Con esta iniciativa, la representante a la Cámara por Risaralda, Franyela Bermúdez, buscará que este proyecto de ley avance con el robustecimiento de la atención veterinaria pública y el bienestar de los animales de compañía, orientado especialmente a las familias que no pueden acceder a los servicios veterinarios correspondientes por cuestiones económicas.

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