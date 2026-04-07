Mirador del Sol del Gran Malecón del Mar sigue: fallo de segunda instancia niega suspensión

El Juzgado Quinto Civil del Circuito de Cartagena ratificó la decisión de primera instancia en una demanda instaurada contra la Alcaldía Mayor de Cartagena, Curaduría Urbana n.° 1, Curaduría Urbana n.° 2, Procuraduría 3 Judicial II para Asuntos Ambientales, Minero-Energéticos y Agrarios de Cartagena, Establecimiento Público Ambiental de Cartagena, Aguas de Cartagena S.A. E.S.P. y Consorcio Gran Malecón del Mar; para resolver impugnación contra el fallo del 24 de febrero de 2026, proferido por el Juzgado 803 Civil Municipal Transitorio de Cartagena.

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La decisión deja en firme la continuidad de las obras del proyecto “Mirador del Sol - Gran Malecón”, ante la disputa jurídica que buscaba frenar el desarrollo de la infraestructura en el sector de Crespo.

Los reclamos del accionante

Manuel Julio Torres, el accionate, dijo que impugnó la decisión de primera instancia aclarando que no buscaba la suspensión de la obra “Gran Malecón del Mar” desde Bocagrande hasta Crespo, sino solicitando que se suspenda la obra “Mirador del Sol” en los límites del mar caribe en el barrio Crespo.

Lo que dijo el Juzgado

Tras estudiar las denuncias de afectaciones al mínimo vital y al trabajo de los pescadores, el Juzgado consideró que el demandante no demostró por qué la acción popular resultaba ineficaz para su caso. “Admitir la procedencia de esta tutela implicaría pasar por alto el papel constitucional que cumplen las acciones populares dentro del sistema jurídico colombiano”.

En su decisión, el Juez determinó que la acción de tutela es improcedente debido al principio de subsidiariedad. A su vez, el despacho judicial enfatizó que el accionante cuenta con otras vías legales y medios ordinarios de defensa para demandar los actos administrativos y las licencias de construcción.

Asimismo, señaló la falta de Prueba en Derechos Fundamentales. El despacho judicial precisó que no se acreditó una violación clara de derechos fundamentales individuales que sea independiente de la afectación colectiva alegada.

Así avanza el proyecto Gran Malecón

El Megaproyecto del Gran Malecón del Mar es uno de los proyectos que consolidan la infraestructura como motor de crecimiento económico.

Actualmente este proyecto genera 100 empleos directos y proyecta alcanzar 784 puestos de trabajo. Las obras lideradas por la Alcaldía Mayor de Cartagena ya generan 1.040 empleos directos, cifras que se quintuplicarían en las siguientes fases de los trabajos.

Paralelamente, el pasado 30 de marzo, el Distrito de Cartagena logró un acuerdo histórico con la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) para recibir a título gratuito el Parque Lineal de Crespo y seis espolones, lo que permite a la administración local asumir el control total de estas áreas para modernizarlas e integrarlas al trazado del proyecto del Gran Malecón del Mar.