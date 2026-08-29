Advierten riesgo de apagón en la planta nuclear más grande de Europa

La central nuclear ucraniana de Zaporiyia (ZNPP), ocupada por Rusia lleva más de una semana sin conexión eléctrica externa y afronta el riesgo de un apagón total por la precariedad de su suministro eléctrico y la escasez de combustible.

La agencia nuclear de la ONU recuerda en un comunicado que tras intensificarse la actividad militar en la orilla norte del río Dniéper, la central perdió el 20 de agosto la línea Ferosplavna-1 de 330 kilovoltios, su única conexión exterior restante.

Actualmente, las instalaciones dependen en exclusiva de sus generadores diésel de emergencia “para proporcionar la electricidad necesaria para las funciones esenciales de seguridad nuclear”, principalmente las bombas que enfrían los seis reactores y sus piscinas de combustible gastado.

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Sin energía ni combustible

Según alertó en la nota Rafael Grossi, director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), en un momento en que la logística de abastecimiento sufre graves complicaciones, la planta dispone de combustible diésel para solo diez días, un volumen que es “el requisito reglamentario mínimo”.

La última entrega al depósito externo ocurrió en marzo y los envíos posteriores se suspendieron por los combates, señala la organización con sede en Viena.

Los inspectores del OIEA desplegados en el terreno no han podido inspeccionar dicho depósito desde 2025 debido a que los operadores de la ZNPP les negaron el acceso alegando motivos de seguridad, añade.

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Para evitar un fallo catastrófico, el personal trasladó recientemente varias decenas de toneladas de diésel desde ubicaciones cercanas.

Sin embargo, “sin el restablecimiento del suministro eléctrico externo o sin entregas adicionales de combustible diésel en un futuro próximo, la central podría sufrir un apagón total en aproximadamente diez días”, enfatizó Grossi.

Reducción de líneas eléctricas

El OIEA recuerda que antes de iniciarse la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022, la planta de Zaporiyia contaba con diez líneas eléctricas externas.

Ahora, el organismo está negociando con las partes en guerra una tregua local y temporal para que se pueda reparar la única conexión externa que le queda (Ferosplavna-1).

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Vista general de la planta nuclear de Zaporiyia, Ucrania. La imagen fue captada durante un viaje de prensa organizado por el ejército ruso. (Photo by Andrey BORODULIN / AFP) (Photo by ANDREY BORODULIN/AFP via Getty Images) / ANDREY BORODULIN Ampliar Vista general de la planta nuclear de Zaporiyia, Ucrania. La imagen fue captada durante un viaje de prensa organizado por el ejército ruso. (Photo by Andrey BORODULIN / AFP) (Photo by ANDREY BORODULIN/AFP via Getty Images) / ANDREY BORODULIN Cerrar

La agencia alerta asimismo de que la seguridad física de la planta sigue también amenazada por explosiones y drones en sus inmediaciones.

Tres ataques recientes causaron heridas a dos trabajadores de la central e impactaron áreas críticas, como el depósito de combustible gastado.

Aunque los niveles de radiación permanecen dentro de los parámetros normales, Grossi calificó de inaceptables estos ataques.

Las fuerzas rusas tomaron el control de Zaporiyia en las primeras semanas de la invasión de Ucrania, iniciada en febrero de 2022.