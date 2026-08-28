Organismo internacional atómico denuncia ataques con drones a central nuclear más grande de Europa

Torres de enfriamiento de la central nuclear de Zaporiyia, Ucrania | Foto: GettyImages

El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) reveló que fue informado de varios incidentes relacionados con drones esta semana contra la central nuclear de Zaporiyia, que dejaron dos empleados heridos.

“Los niveles de radiación en la central siguen siendo normales”, añadió en X la agencia de la ONU responsable de la seguridad nuclear.

El OIEA indicó que el 25 de agosto se habría producido un ataque cerca del tanque de refrigeración de la central, en el que resultaron heridos dos empleados.

Al día siguiente, otro dron habría explotado en las instalaciones de almacenamiento en seco de combustible nuclear gastado, mientras que un tercer dron habría impactado el 26 de agosto contra el sistema de rociado de las unidades de la central de Zaporiyia.

Le interesa: Rusia denuncia intentos de Ucrania de bloquear la ciudad que acoge la central de Zaporiyia

El director general de la agencia, Rafael Grossi, citado en X, calificó de “inaceptable” cualquier ataque contra instalaciones nucleares y pidió “una vez más la máxima moderación militar para evitar el riesgo de un accidente nuclear”.

Zona en disputa

La mayor central nuclear de Europa fue conquistada por el ejército ruso en marzo de 2022 y ha sido desde entonces objeto de constantes preocupaciones en cuanto a su seguridad.

Ambas partes se acusan mutuamente con frecuencia de lanzar ataques contra esta instalación, situada en Energodar, a orillas del Dniéper, el río que marca la línea del frente en este sector.

Lea también: Once muertos, incluidos 4 niños, por un ataque ucraniano en región ocupada de Zaporiyia

Los equipos del OIEA mantienen una presencia permanente desde septiembre de 2022 en Zaporiyia, cuyos seis reactores llevan parados desde 2022.