Rusia denuncia intentos de Ucrania de bloquear la ciudad que acoge la central de Zaporiyia

Imagen de referencia. Banderas de Ucrania y Rusia con una fractura que las separa: Getty Images. / Ruma Aktar

Las autoridades impuestas por Rusia en la región ucraniana de Zaporiyia denunciaron este lunes los intentos de Kiev de bloquear Energodar, la ciudad que acoge la mayor central nuclear de Europa, que se encuentra bajo control ruso desde marzo de 2022.

“Parece que el objetivo no es solo causar daños, sino también bloquear de facto la ciudad”, dijo a la agencia TASS la directora de comunicaciones de la planta atómica, Yevgueniya Yáshina.

Según Yáshina, los continuos ataques enemigos en la zona han dificultando el suministro de alimentos, medicinas y combustible a Energodar.

También se han dificultado los movimientos de los civiles por la urbe, dijo.

El director general de la agencia nuclear rusa Rosatom, Alexéi Lijachov, denunció la víspera la muerte de cuatro civiles en Energodar tras ataques ucranianos y criticó a Occidente de hacer la vista gorda ante estos hechos.

“Apenas dos días después de nuestra reunión con el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) hemos tenido el día más sangriento en Energodar. Y no es una metáfora, es un hecho.

Cuatro personas murieron, dos mujeres y dos hombres, y cuatro resultaron heridas, una de ellas de gravedad”, afirmó en un comunicado.

El pasado viernes Lijachov se reunió con el director general del OIEA, Rafael Grossi, y denunció los contantes ataques ucranianos contra esta instalación nuclear.