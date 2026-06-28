Al menos un muerto y 14 heridos en Zaporiyia tras un ataque ruso con bombas guiadas

Imagen de referencia. Banderas de Ucrania y Rusia con una fractura que las separa: Getty Images. / Ruma Aktar

zAl menos una persona perdió la vida y otras 14 resultaron heridas en un ataque ruso contra la ciudad oriental ucraniana de Zaporiyia, en el que las fuerzas de Rusia utilizaron dos bombas guiadas.

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Según informó el Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania en su cuenta de Telegram, los heridos son dos niños, ocho mujeres y cuatro hombres.

Las labores de rescate continúan, indicó el servicio estatal, que precisó que dos de los heridos, una mujer y un niño, fueron rescatados de los escombros de una de las construcciones dañadas por el ataque.

Uno de los niños heridos tiene cinco años y se encuentra en estado grave, informó en Télegram el jefe de la Administración Militar Regional de Zaporiyia, Iván Fédorov, quien publicó imágenes de algunos de los efectos del ataque, entre ellas una foto de un incendio activo y otra de un grupo de personas afectadas por las deflagraciones.

“Rusia es un Estado terrorista”, manifestó en Telegram Fédorov.

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Además, “a causa del ataque enemigo, se han destruido parcialmente varios edificios de viviendas y se han dañado viviendas vecinas, sin que se haya producido ningún incendio posterior”, según el servicio de emergencias.

El ataque en Zaporiyia tuvo lugar en un día en el que Kiev registró dos heridos tras haber sido objeto de un bombardeo ruso lanzado en la noche del sábado a este domingo en el que los militares de Rusia usaron ocho misiles y más de cien drones de distinto tipo.