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25 jul 2026 Actualizado 14:26

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Once muertos, incluidos 4 niños, por un ataque ucraniano en región ocupada de Zaporiyia

“Anoche, las instalaciones turísticas en la localidad de Kirilivka, dentro del distrito urbano de Melitopol, fueron objeto de un ataque terrorista perpetrado por el enemigo”, escribió en redes sociales el gobernador leal a Moscú, Evgueni Balitski.

Imagen banderas de Ucrania y Rusia. Foto: Getty Images

Imagen banderas de Ucrania y Rusia. Foto: Getty Images / wildpixel

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Once personas, entre ellas cuatro niños, murieron en la parte de la región ucraniana de Zaporiyia ocupada por Rusia debido a un ataque de Kiev contra un campamento turístico, según informaron este sábado las autoridades locales.

“Anoche, las instalaciones turísticas en la localidad de Kirilivka, dentro del distrito urbano de Melitopol, fueron objeto de un ataque terrorista perpetrado por el enemigo”, escribió en redes sociales el gobernador leal a Moscú, Evgueni Balitski.

Agregó que el ataque dejó once muertos y 14 heridos, entre los cuales también hay menores.

“El enemigo vio y comprendió perfectamente a quién atacaba. Atacó deliberadamente a civiles”, dijo.

Pocas horas después, el funcionario elevó a 11 el número de las víctimas mortales del ataque y 16 el de los heridos, incluidos cinco niños.

Balitski calificó el suceso de un crimen atroz del que solo es capaz “el régimen ucraniano”.

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