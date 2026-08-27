Jueves 27 de agosto, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Dueños del edificio donde funcionaba el gimnasio Black Gym ubicado en la carrera 19 #9norte 68 al lado del colegio Inem en Armenia y este mensaje de esperanza. Foto: Adrián Trejos

Armenia

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La Alcaldía de Armenia informa a la comunidad que fue reabierto el Registro Único de Damnificados – RUD, luego de la decisión adoptada por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD, ante las solicitudes presentadas por diferentes entidades territoriales afectadas por el sismo del pasado 10 de agosto.

De acuerdo con la circular emitida por la UNGRD, el RUD permanecerá habilitado hasta el próximo 4 de septiembre de 2026 a las 11:59 de la noche, fecha en la que se realizará el cierre definitivo del proceso de registro y consolidación de la información correspondiente a este evento.

El Registro Único de Damnificados es una herramienta destinada a identificar y caracterizar a las personas naturales o jurídicas afectadas por eventos de desastre, permitiendo establecer la magnitud de las afectaciones y consolidar la información oficial para el seguimiento de las acciones de respuesta y recuperación.

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El alcalde de Armenia, James Padilla García, hizo un llamado a las familias que resultaron afectadas por el movimiento telúrico para que se acerquen a los puntos habilitados por la Administración Municipal y realicen oportunamente su inscripción.

Es fundamental que realicen su registro dentro del tiempo establecido para poder consolidar la información oficial de las afectaciones de nuestra ciudad”, señaló el alcalde James Padilla García.

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Los Puntos de Atención al Ciudadano estarán disponibles en las diferentes comunas de Armenia, en jornada continua de 8:00 a. m. a 6:00 p. m., para facilitar el acceso de las familias al proceso de inscripción.

La Administración Municipal recuerda que esta reapertura responde a la decisión de la UNGRD de ampliar el periodo de registro para los municipios que aún requieren completar la consolidación de la información de las personas damnificadas. La entidad nacional precisó que, una vez cumplido el nuevo plazo, el RUD se cerrará de manera definitiva y permanente para el evento sísmico del 10 de agosto.

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De los 78 comerciantes censados que actualmente ejercen su actividad económica en la Plaza Minorista de Armenia, 12 fueron reubicados temporalmente en otros locales luego de la evaluación técnica realizada por las secretarías de Infraestructura y Desarrollo Económico sobre las condiciones de habitabilidad y seguridad de los locales, como una medida preventiva para proteger la integridad de quienes resultaron más afectados por el terremoto del pasado 10 de agosto.

A través de la Secretaría de Desarrollo Económico se han articulado acciones de atención, caracterización y seguimiento para responder a las necesidades de propietarios y empleados y acompañarlos en el proceso de recuperación de sus actividades económicas.

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Como parte de esta atención, fueron entregadas alrededor de 100 ayudas humanitarias entre propietarios de establecimientos comerciales y sus empleados, contribuyendo así a atender sus necesidades básicas mientras avanzan las acciones de recuperación.

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Ya comenzaron en Montenegro las demoliciones de las viviendas que resultaron estructuralmente afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto.

Las casas que presentan daños que comprometen su estabilidad están siendo intervenidas como parte del proceso de recuperación del municipio y para reducir el riesgo de nuevos incidentes.

Las primeras demoliciones dejan una imagen dolorosa para las familias afectadas: sus hogares, recuerdos y años de esfuerzo ahora quedan convertidos en escombros.

Mientras avanzan los trabajos, los damnificados esperan que también se agilicen las ayudas y soluciones para poder reconstruir sus vidas.

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La Administración Municipal de Quimbaya informa a la comunidad que hoy jueves 27 de agosto, se dará inicio al proceso de demolición controlada de la primera edificación afectada en el sector del parque principal, el edificio Salazar, ubicado en la carrera 5 con calle 16, esquina.

Los trabajos iniciarán a partir de las 8:00 de la mañana y hacen parte de las acciones que se adelantan para mitigar los riesgos existentes en las estructuras afectadas y proteger la vida de la comunidad.

Con el fin de garantizar la seguridad durante esta intervención, el parque principal será cerrado en su totalidad desde las 10:00 de la noche ayer miércoles y permanecerá restringido durante el desarrollo de las labores.

La Administración Municipal hace un llamado especial a la comunidad para que se abstenga de transitar o permanecer en el sector del parque principal. Asimismo, invita a los comerciantes ubicados en la zona de influencia a no abrir sus establecimientos durante el proceso de demolición y a las personas residentes en el sector a no permanecer en sus viviendas mientras se adelantan los trabajos.

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Estas medidas buscan facilitar el desarrollo de una demolición controlada, reduciendo cualquier riesgo para las personas que habitan o transitan por esta zona del municipio.

Frente al inicio de estos trabajos, el alcalde Juan Manuel Rodríguez Brito manifestó: “Entendemos que este es un momento difícil para nuestra comunidad, iniciar la demolición de estas edificaciones es una decisión necesaria para proteger la vida y avanzar en el proceso de recuperación de nuestro municipio. Le pedimos a todos los quimbayunos atender las recomendaciones y respetar los cierres”.

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Más de 200 toneladas de ayudas humanitarias han llegado a la iglesia católica del Quindío para los damnificados por el terremoto

Tras más de 15 días del terremoto uno de los puntos clave ha sido la ayuda humanitaria para las personas que resultaron afectadas por lo que ha sido evidente la solidaridad de la comunidad en general.

A propósito, el padre José Balmore Cañola del banco de alimentos de la Diócesis de Armenia dijo que ha sido un trabajo muy fuerte donde realizan la gestión de las donaciones y recibirlas donde se han unido las diócesis de otros departamentos del país.

Destacó que han llegado al departamento camiones con alimentos no perecederos y mucho líquido sobretodo agua. Asimismo, dijo que cuentan con varios voluntarios lo que ha permitido un proceso más organizado con el fin de entregar las ayudas a los damnificados es así como las reciben, seleccionan, cuentan y realizan el registro donde lo pasan a la pastoral social que realiza la labor de caracterización.

Enfatizó que hasta el momento han entregado 8 mil paquetes solidarios entre mercados y artículos de aseo puntualmente en los municipios de Quimbaya y Montenegro que resultaron más afectados con toda la contingencia.

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De otro lado Monseñor Carlos Arturo Quintero, obispo de la Diócesis de Armenia mencionó que la gestión de los recursos para la reconstrucción de las iglesias afectadas por el terremoto se concentrará en la misma Diócesis por lo que cualquier persona que desee donar puede hacerlo.

Fue claro que con lo anterior pretenden garantizar la transparencia en los recursos y la presentación de los informes donde incluso ya hay personas que se han vinculado.

En ese mismo sentido dijo que hay empresarios que se unirían al proceso, pero en la modalidad de obras por impuestos por lo que es un tema de esperar para conocer la determinación del gobierno nacional. Sobre la iglesia de Quimbaya, resaltó que el término para el proceso es el de desmontar para evitar la demolición por lo que deberán realizarlo los expertos.

Recordó que la pastoral social y el banco de alimentos son los dos centros de acopio con los que cuentan actualmente para la organización y distribución de los mercados.

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Desde Camacol Quindío solicitaron al alcalde de Armenia que habilite mediante la modificación del POT habilite suelo que permita la construcción de vivienda para agilizar la reconstrucción post terremoto

José Alejandro Mejía presidente de la junta directiva de Camacol Quindío en diálogo con Caracol Radio explicó “tuvimos reunión con el alcalde es esa necesidad de que se habilite el suelo que ya habilitó el POT y que habilitó la modificación del POT que se expidió hace 2 años, pero que está pendiente una reglamentación y que es muy importante tenerla rápido para que cuando llegue ese momento de la reconstrucción tengamos proyectos y podamos empezar rápido”

Y agregó “Algo que fue muy importante en el FOREC fue la velocidad en la que se tuvo vivienda. Si uno ve otros desastres naturales en Colombia y en el mundo, la gente termina viviendo en albergues por más de 5 6 años. En Mocoa todavía hay gente, hace 10 años fue la catástrofe de Mocoa, 10 años después todavía hay personas que se declaran como víctima. Si nosotros podemos adelantar, si el alcalde que hoy se comprometió expide esos instrumentos pronto, se puede habilitar el suelo para construir vivienda de interés social y vivienda en general, y estamos preparados para cuando lleguen los subsidios o cuando lleguen los recursos.

Armenia pasó la prueba de sismoresistencia, el líder gremial de la construcción sobre el miedo a habitar apartamentos luego del terremoto indicó “yo creo que es normal. Dentro de todo, ante el terremoto que sufrimos, todos quedamos algo traumatizados en cierto sentido. Yo, por ejemplo, estaba en un primer piso e igual estaba traumatizado, creo que es normal que la gente tenga susto. Un edificio se mueve y están hechos para moverse. Si el edificio no se moviera, se cae. Entonces están hechos para moverse en mayor o menor medida.

¿Qué es importante y qué hay que resaltar?

Presidente Camacol: Uno es, si uno ve esas edificaciones hechas de forma reciente, Armenia pasó la prueba. Uno ve que esas edificaciones se sostuvieron en pie. Hay daños menores, daños de mampostería, daños, pero no elementos estructurales afectados en esas edificaciones nuevas. Eso nos da un parte de tranquilidad en que uno Armenia aprendió y la norma se cumple. Y si uno lo ve, pues personalmente nosotros construimos en Pereira y en Manizales, ciudades que fueron más afectadas en ese sentido, y las estructuras por regla general en su gran mayoría se mantuvieron en pie.

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Y creo que ese es el mensaje. Yo creo que los edificios hoy construidos bajo norma están hechos para no caerse, están hechos para que la gente alcance a salvar sus vidas y en la mayoría de ocasiones para que salven su patrimonio. Entonces como esa parte, pues como le digo, es normal que la gente tenga susto. Susto creo que tenemos todos, traumatizados estamos todos en cierta medida. el paso a paso creo que va a volver porque pues es la normalidad hoy de la construcción.

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El emblema de la Cruz Roja no es un logo: es un símbolo de protección reconocido por el Derecho Internacional Humanitario.

Desde la Cruz Roja a través de un comunicado han alertado por el mal uso e indican “hemos identificado vehículos que están usando nuestro emblema sin autorización para recolectar y distribuir ayudas. Hacemos un llamado respetuoso pero firme: solo el personal y los vehículos autorizados de la Cruz Roja Colombiana pueden portarlo.

Usarlo de forma indebida confunde a la comunidad, pone en riesgo la ayuda humanitaria y constituye una falta sancionada por la ley (Ley 875 de 2004 y los Convenios de Ginebra).

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En el marco del Día Internacional contra el Dengue, la Secretaría de Salud Departamental, a través del programa de Enfermedades Transmitidas por Vectores (ETV), fortalece las acciones de promoción, prevención, vigilancia y control en los alojamientos temporales habilitados tras el terremoto, con el propósito de prevenir brotes y proteger la salud de las comunidades afectadas.

Entre las actividades desarrolladas se encuentran la identificación, ubicación, caracterización y seguimiento de estos espacios, permitiendo detectar oportunamente las condiciones que pueden favorecer la proliferación del mosquito transmisor.

“Estamos trabajando de manera prioritaria en los alojamientos temporales, donde realizamos inspecciones de depósitos de agua, jornadas de lavado y cepillado de tanques, eliminación de criaderos y control químico en recámaras y sumideros, de acuerdo con los niveles de riesgo identificados. También avanzamos en la instalación de toldillos impregnados de larga duración en población priorizada y en el fortalecimiento de la educación comunitaria”, explicó Dubán Castro Salcedo, referente del programa de Enfermedades Transmitidas por Vectores.

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Una intensa labor de prevención y respuesta adelanta el Cuerpo Oficial de Bomberos de Armenia en el sector de La Secreta, donde durante los últimos días se han registrado múltiples incendios de cobertura vegetal que han generado una importante afectación de zonas verdes.

En la atención más reciente, las unidades bomberiles lograron controlar las llamas antes de que alcanzaran unas viviendas subnormales ubicadas en el sector, evitando que la emergencia pudiera generar mayores afectaciones para las familias que permanecen en esta zona.

El Sargento Manuel José Román, jefe de turno de la estación Sinaí, explicó que los organismos de socorro han tenido que responder de manera recurrente a este tipo de emergencias en La Secreta, algunas de ellas relacionadas con quemas de residuos y otras presuntamente provocadas por habitantes de calle.

“En esta zona hemos tenido varias atenciones por incendios de cobertura vegetal. Se presenta una gran afectación de la zona verde y en la última emergencia fue necesario intervenir rápidamente para evitar que las llamas llegaran hasta unas viviendas”, señaló el Sargento Manuel José Román.

Desde el Cuerpo Oficial de Bomberos se hace un llamado especial a la ciudadanía para evitar la quema de residuos, basuras, hojas secas o cualquier otro tipo de material vegetal, especialmente durante esta temporada de altas temperaturas y condiciones asociadas al fenómeno de El Niño.

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Debido a la reducción del caudal de ríos y quebradas por la falta de lluvias y la sequía en el Quindío, uno de los municipios más lindos y visitados hablamos de Filandia tiene racionamientos nocturnos de agua

Desde empresas públicas del Quindío confirmaron que están realizando suspensiones temporales en la noche, entre las 10 de la noche 5 de la mañana. Es conocido por todos que Filandia solo hay una fuente hídrica que es la quebrada Bolillos y una pequeña que es la quebrada la Hacha ambas con una drástica reducción de su caudal

El fin de semana hubo protesta de habitantes y comerciantes en el parque principal de Filandia reclamando acciones para garantizar la prestación del servicio y proteger las fuentes hídricas

El gerente de Empresas Públicas del Quindío EPQ José Alejandro Guevara advierte que si no hay lluvias en los próximos días comenzará también racionamiento nocturno en el municipio de Circasia debido a la reducción del caudal del río roble como consecuencia de la sequía, por ahora en Salento.

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Empresas Públicas de Armenia EPA continúa fortaleciendo sus canales de atención y orientación a la comunidad, con el propósito de brindar información clara, transparente y oportuna frente a las inquietudes relacionadas con el consumo de metros cúbicos registrado en las facturas y la actualización tarifaria.

Los usuarios que tengan dudas sobre el consumo facturado, los conceptos incluidos en su factura o el ajuste tarifario pueden acercarse a la Tesorería, ubicada en el primer piso de la Alcaldía de Armenia, donde el equipo dispuesto para esta atención estará disponible para escuchar sus inquietudes, brindar orientación y explicar de manera clara la información correspondiente a cada caso.

Es así como recuerda que el valor final de la factura puede variar de acuerdo con el consumo registrado por cada usuario, así como con las condiciones particulares de su suscripción. Por esta razón, es importante revisar detalladamente los conceptos de la factura y, ante cualquier inquietud, acudir a los canales institucionales para recibir información precisa.

Durante esta socialización se dieron a conocer los aspectos asociados a la actualización y se reiteró que los subsidios para los usuarios de los estratos 1, 2 y 3 continúan vigentes, de acuerdo con las disposiciones establecidas para la prestación de los servicios públicos.

EPA destaca la importancia de mantener una comunicación directa con sus usuarios, especialmente frente a temas que tienen incidencia en la facturación. Por ello, la entidad continuará generando espacios de orientación que permitan a la comunidad conocer cómo se determina el valor de su factura y contar con herramientas para comprender la información que allí se registra.

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Inversiones en infraestructura carcelaria entre las conclusiones de la mesa de trabajo sobre privados de la libertad en el Quindío

Se llevó a cabo una mesa de trabajo con diferentes autoridades y entes competentes para analizar la situación de las personas privadas de la libertad, la capacidad operativa de la Policía y las condiciones de detención transitoria en las estaciones de Policía del departamento.

Precisamente Diego Alexander Santamaría de la secretaría del Interior del departamento indicó que es un espacio clave para fortalecer la articulación institucional y avanzar en alternativas concretas frente a la permanencia de las personas privadas de la libertad en las estaciones de la Policía.

Mencionó que han generado una inversión importante desde la gobernación departamental en infraestructura en la cárcel Peñas Blancas de Calarcá y dos estaciones de policía donde cuentan con privados de la libertad.

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En el Centro Cultural Metropolitano de Convenciones, la Secretaría de Turismo, Industria y Comercio, lideró una mesa de trabajo con representantes de los parques temáticos del departamento, en el marco del proceso de recuperación tras el terremoto del 10 de agosto. El encuentro permitió avanzar en la articulación de acciones para fortalecer la promoción del destino, impulsar la demanda y contribuir a la reactivación económica del territorio.

Durante la jornada, los empresarios destacaron la importancia de trabajar unidos en una estrategia común para promover al Quindío como destino turístico. Entre las iniciativas planteadas se encuentran campañas promocionales dirigidas a visitantes nacionales e internacionales, incentivos especiales para septiembre, descuentos en los parques temáticos y acciones enfocadas en los nuevos mercados conectados a través del aeropuerto El Edén.

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En Armenia realizarán un concierto con el fin de recolectar 12 mil ladrillos para aportar a la reconstrucción de viviendas afectadas por el terremoto

Una iniciativa musical se llevará a cabo el próximo sábado 29 de agosto en la Isla Corona de la capital quindiana donde por cada persona que ingrese a la localidad general se donarán 20 ladrillos y por cada persona que ingrese a la zona de palcos serán 40 ladrillos.

El reconocido empresario Esteban Valencia es el organizador de tan importante evento denominado ‘Un cantinazo por nuestra gente’ en beneficio de la comunidad afectada tras el terremoto del pasado 10 de agosto y donde busca recolectar este elemento clave para la reconstrucción de viviendas.

Explicó que es un aporte significativo para quienes resultaron damnificados puesto que ya han culminado la parte de las ayudas consistentes en alimentos y medicamentos, sin embargo, considera es calve la segunda fase del plan de ayudas que es la reconstrucción.

Fue claro en que es una meta ambiciosa, pero que cree firmemente en que cumplirán que es la de reunir 12 mil ladrillos para ser donados a la reconstrucción de viviendas de personas de escasos recursos en la ciudad.

Destacó que el concierto de este sábado reunirá a cinco artistas de música popular, del vallenato, de la música de banda donde tendrán un montaje tipo concierto donde la gente tenga un espacio de entretenimiento, pero que también brinden su ayuda al proceso.

Es de anotar que el cover cuesta 15 mil pesos y el palco es de 300 mil pesos para 10 personas.

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Las directivas de la Lotería del Quindío hicieron un llamado a continuar acompañando este proceso de recuperación y reiteraron que la entidad “regresó para quedarse”. El Gobernador y la Gerente invitaron a los ciudadanos a participar en el próximo sorteo, que se realizará este jueves 27 de agosto, y a adquirir sus billetes a través de la distribuidora o de su lotero de confianza.

Con cada compra, además de tener la posibilidad de ganar, los ciudadanos contribuyen al fortalecimiento de los recursos para la salud y respaldan la labor de los loteros que dependen de la comercialización de este producto.

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En Buenaventura, Cali, Buga, Pereira y Manizales, ciudades en las que la Universidad del Quindío también hace presencia con la modalidad a distancia a través de los Centros de Atención Tutorial, CAT, han venido realizando acciones de acompañamiento, caracterización y gestión de ayudas para los estudiantes damnificados.

Gracias al liderazgo de los coordinadores de cada CAT, con el apoyo de sus equipos de trabajo y el respaldo institucional, estos primeros recorridos humanitarios permitieron acercarse a la realidad social de la comunidad uniquindiana y empezar a tomar medidas en el corto y mediano plazo para la recuperación social y la continuidad académica de los estudiantes, de forma gradual y flexible e, inicialmente, mediada por tecnología.