Miércoles 26 de agosto, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Armenia

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El Gobierno Nacional informó el cierre temporal del censo oficial de personas afectadas por el terremoto en el Registro Único de Damnificados (RUD).

Desde la alcaldía de Armenia indicaron que, en este momento, están a la espera de las instrucciones del Gobierno Nacional sobre las siguientes etapas, que permitirán continuar con la atención y el acompañamiento a las personas y familias afectadas.

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En cámaras de seguridad quedó grabado el momento en el que una mujer que camina por el centro de Armenia por poco es golpeada por escombros que cayeron de la parte alta de un edificio.

El hecho se presentó en la mañana del martes 25 de agosto en la carrera 16 entre calles 17 y 18 entre los centros comerciales Mega Centro y Lina María, por fortuna la mujer que camina desprevenida no fue golpeada por estos elementos.

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Por eso el llamado es a transitar con mucha preocupación por el centro de Armenia y las zonas donde hay edificios que sufrieron afectaciones que puedan generar riesgo, además también advertir a los dueños de propiedades horizontales o negocios para que revisen sus edificaciones.

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La alcaldía de Armenia por fin inició la recolección de escombros en diferentes sectores de la ciudad, tras la tragedia ocurrida el pasado 10 de agosto, hasta ayer, han logrado recoger 306 metros cúbicos de escombros.

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La Gobernación del Quindío y la alcaldía de Armenia junto con autoridades judiciales, de seguridad y municipales, revisaron las condiciones de infraestructura y las medidas necesarias para garantizar la prestación del servicio de justicia en el departamento.

Se llevó a cabo una mesa de trabajo desarrollada en el Palacio de Justicia de Armenia, con el propósito de analizar las condiciones actuales de la administración de justicia y definir acciones para garantizar su normal funcionamiento.

Más información Martes 25 de agosto, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Durante la jornada se realizó un análisis de las principales infraestructuras de la Rama Judicial en los diferentes municipios del departamento, con especial atención a las posibles afectaciones ocasionadas por el sismo registrado el 10 de agosto de 2026.

En el caso del Palacio de Justicia de Armenia, se revisaron las condiciones de la edificación y las medidas necesarias para determinar su habilitación y garantizar la seguridad de servidores judiciales, usuarios y demás personas que hacen uso de estas instalaciones.

Como parte de las acciones adelantadas, la Administración Municipal dispuso el desplazamiento de un grupo de ingenieros estructurales, quienes realizarán la evaluación correspondiente para establecer las condiciones de seguridad y la posibilidad de mantener o reactivar la prestación del servicio en la infraestructura.

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El rector del colegio Rufino Centro de Armenia destaca la importancia del retorno a clases

Caracol Radio continúa recorriendo diferentes colegios del Quindío tras el retorno a clases presenciales este martes 25 de agosto.

El rector de la institución educativa Rufino Centro, José Uriel González reconoció el temor que genera en la comunidad en general un suceso como el vivido en la ciudad, sin embargo, considera es clave el regreso paulatino.

Explicó que con el apoyo de la alcaldía municipal han tenido el apoyo para realizar la evaluación de la infraestructura donde dictamina que la parte que está siendo utilizada está en perfectas condiciones lo que genera la tranquilidad para el retorno seguro a clases.

Mencionó que cuentan con dos sedes la del Rufino donde hubo caída de algunas paredes por lo que la zona impactada está aislada totalmente y la Antonia Santos donde hubo daños de mampostería.

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Destacó que desde ese regreso progresivo también lo están acompañando con el transporte escolar y el PAE que son dos elementos fundamentales para la permanencia de los estudiantes.

En total 31.000 estudiantes regresaron a clases presenciales en Armenia, además con el regreso a las actividades académicas presenciales se reactivaron servicios fundamentales como el Programa de Alimentación Escolar (PAE), inicialmente mediante la entrega de ración industrializada, y el transporte escolar para la población estudiantil beneficiaria.

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La Secretaría de Familia Departamental activó un plan de contingencia territorial orientado a brindar asistencia prioritaria a la población LGBTIQ+ que sufrió afectaciones tras el sismo del pasado 10 de agosto. La estrategia busca descentralizar la atención institucional e impactar de manera directa a los hogares más vulnerables, respondiendo a las necesidades básicas detectadas durante los barridos de evaluación de daños en la región.

El despliegue operativo comenzó con brigadas de distribución en Salento, Filandia y Circasia, donde los equipos técnicos y los enlaces municipales atendieron a las familias damnificadas en sus propios sectores.

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El comité de cafeteros del Quindío estableció un centro de acopio para recolectar ayudas humanitarias para las familias afectadas por el terremoto

Y es que el centro de acopio está ubicado en el comité departamental de cafeteros en la vía Armenia – La Tebaida donde están recolectando alimentos, ropa, carpas, plásticos y otros elementos de primera necesidad para las familias cafeteras que resultaron afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto.

Al respecto la coordinadora administrativa de la entidad en el departamento, Luisa Fernanda Morales manifestó que el centro de acopio nació de la iniciativa de varios empresarios del Quindío y otras regiones del país que confiaron en la cercanía que tienen con los cafeteros para lograr entregar las ayudas de manera óptima.

Sostuvo que están recibiendo muchas donaciones del sector privado como kits de aseo, mercados, kits para bebés, ropa y elementos para que puedan utilizar en carpas como colchonetas, almohadas y cobijas.

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La estudiante de Licenciatura en Recreación y Deportes, y representante de los estudiantes ante el Consejo Superior de la universidad del Quindío Lady Tatiana Méndez Muriel no dudó en ponerse al servicio de quienes necesitaban ayuda.

Desde hace aproximadamente seis años hace parte de la Defensa Civil Colombiana, y fue como integrante de ese organismo que se sumó al equipo de búsqueda y rescate que atendió la emergencia en la ciudad de Pereira.

Su formación como técnica en búsqueda y rescate, y en gestión del riesgo, sumada a su experiencia como socorrista, la preparó para responder ante una emergencia de Esta magnitud.

Su llegada a Pereira, desde La Virginia, Risaralda, estuvo marcada por una imagen que aún conserva en la memoria: la Clínica Central del Eje, donde encontró personal médico atendiendo en los andenes a personas inmovilizadas, vendadas y cubiertas de polvo.

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Pero detrás de la formación técnica había una preocupación profundamente humana. En medio de la emergencia, Lady Tatiana tampoco sabía qué había ocurrido con su propia familia: “Al momento del terremoto no logré comunicación con mi familia, principalmente mi papá, mi mamá y mi hijo”. Logró ubicarlos y comprobó que su vivienda estaba en riesgo de colapso; una vez los puso a salvo, habló con ellos y tomó una decisión: volver a salir para seguir prestando sus conocimientos en Pereira.

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El 22% de los locales comerciales del Quindío no pueden operar por las afectaciones tras el terremoto, desde la Cámara de Comercio establecen plan de acción para superar la crisis

Tras el terremoto del pasado 10 de agosto se generaron afectaciones para el sector comercial del departamento debido a que el 22% de ellos no pueden operar.

En efecto el presidente de la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío, Rodrigo Estrada indicó que han realizado más de 3 mil encuestas que evidencian que el 55% de los establecimientos están afectados impactando 3.600 empleos y que el 22,4% no pueden operar.

Reconoció que los municipios con mayor afectación son Quimbaya y Montenegro donde el 53% y 51% de los locales comerciales respectivamente no pueden entrar en funcionamiento.

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Fue claro que el llamado es a reabrir entre la medida de lo posible con el fin de fortalecer la reactivación económica por eso se han enfocado en realizar censo, definir necesidades de los empresarios y con ingenieros han visitado cada uno de los establecimientos para que verifiquen las condiciones.

Asimismo, mencionó que vienen estableciendo un plan de acción con el fin de superar la contingencia y apoyar a los empresarios que requieren de sus establecimientos. Enfatizó que el llamado que más solicitan es el de la visibilidad por eso establecerán la promoción del destino y parques temáticos del departamento como ancla por lo que será a través de la pauta digital en las redes sociales, en salas de cine, en aerolíneas del país y en el transporte público.

En ese mismo sentido destacó que para fortalecer la dinámica económica del departamento es clave realizar los festivales y eventos en los diferentes municipios. Específico que en el mes de septiembre llevarán a cabo el festival de la trucha en el municipio de Salento, en el mes de octubre el festival del maíz que tradicionalmente se realiza en agosto en el corregimiento de Barcelona y debido a la contingencia por el terremoto tuvo que ser aplazado.

Detalló que en el mes de noviembre realizarán el festival del sabor tropical en La Tebaida, el de aves en Pijao, en el corregimiento de Pueblo Tapao el festival del plátano también en noviembre y Sabe a Quindío entre octubre y noviembre.

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El líder gremial dio a conocer que enviaron cartas a los alcaldes y gobernadores que no fueron impactados por el terremoto con el fin de que puedan apadrinan a una zona o una red empresarial del departamento del Quindío.

Espera una respuesta positiva teniendo en cuenta que en la época del terremoto del año 1999 funcionó puesto que Bogotá apadrinó a Montenegro lo que fortaleció su proceso.

Manifestó que el objetivo es que a partir de las necesidades que han identificado en establecimientos comerciales y unidades productivas afectadas conectar a los empresarios que puedan aportar a su recuperación.

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De otro lado, se refirió a la situación de las cámaras de seguridad que han sido clave para el fortalecimiento del sector comercial del departamento, pero que con la tragedia también registraron un impacto.

Indicó que antes del terremoto contaban con 998 frentes y 1.105 cámaras de seguridad donde resultaron afectados 49 frentes y 498 cámaras. Resaltó que actualmente ya fueron recuperados 40 frentes y 398 cámaras de seguridad por lo que están pendientes nueve frentes y 100 cámaras por lo que avanzan en el proceso con el objetivo de continuar garantizando la seguridad del sector comercial del departamento.

Finalmente, el presidente dijo que, aunque la alcaldía de la ciudad radicó un proyecto en el tema de alivios tributarios considera debe ser más fuerte entendiendo el impacto que se ha generado tras el terremoto.

Recordó que la gestión se viene realizando a nivel nacional y local puesto que se requieren incentivos a la nómina, que el Quindío tenga una zona económica especial. En ese mismo sentido dijo que enviaron una carta al alcalde de la capital quindiana sobre el impuesto predial, subsidio de arrendamiento y un fondo para apoyar a los pequeños empresarios que resultaron afectados.

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Luego de la visita del vicepresidente de la república, José Manuel Restrepo el fin de semana, el Comité Intergremial del Quindío, que reúne a 22 gremios de ocho sectores, entre ellos turismo, infraestructura, industria y comercio presentaron necesidades y propuestas para la reactivación del sector.

El vicepresidente les manifestó a los gremios “Queremos que las decisiones que adopte el Gobierno respondan a las necesidades del territorio, protejan los empleos y permitan que las empresas recuperen su capacidad de generar bienestar y oportunidades”, afirmó el vicepresidente de la República, José Manuel Restrepo.

Para el Ministerio, el turismo representa un sector estratégico para la recuperación del Quindío por su capacidad de dinamizar el comercio, los servicios y otras actividades productivas, además de generar empleo.

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Armenia estima en $108.100 millones el impacto económico del sismo del 10 de agosto

El análisis del Observatorio Económico señala que la pérdida representa el 1,38 % valor agregado bruto de la de ciudad y destaca el papel de la infraestructura sismorresistente en la capacidad de respuesta de Armenia.

El Observatorio Económico realizó una estimación preliminar del impacto económico que tuvo en Armenia el sismo de magnitud 7,4 registrado el pasado 10 de agosto de 2026

De acuerdo con los resultados, Armenia registra una pérdida económica estimada en $108.100 millones, cifra equivalente al 1,38 % de la actividad económica de la ciudad y a aproximadamente 5,02 días de actividad económica.

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En el caso del Quindío, la pérdida estimada alcanza los $236.700 millones, equivalentes al 1,62 % de la actividad económica departamental. Armenia concentra el 45,6 % de la pérdida estimada del departamento.

El análisis muestra que el impacto económico de un evento de esta magnitud no está determinado únicamente por los daños físicos. La duración de las restricciones en las vías, la recuperación de los servicios públicos, la actividad comercial y el retorno a las actividades educativas son factores que pueden aumentar o reducir la pérdida económica final.

El documento destaca, además, que la rapidez con la que se habilite la infraestructura será determinante para la recuperación económica. El día del sismo representa una parte de la pérdida total, mientras que una proporción mayor está asociada a las semanas y meses posteriores, por lo que las decisiones relacionadas con la recuperación de vías, servicios, comercio y actividades escolares pueden contribuir a recuperar parte de la producción afectada.

Uno de los resultados relevantes del análisis es el comportamiento de Armenia frente a lo que inicialmente predecía el modelo. La ciudad presenta una menor intensidad de afectación de la actividad económica que la estimada por la calibración del modelo, resultado que el estudio relaciona con el reforzamiento sismorresistente realizado después del terremoto de 1999.

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Según el análisis, esta condición habría contribuido a que Armenia perdiera menos actividad económica frente a escenarios comparables con otras ciudades evaluadas.

El documento aclara que esto no significa que la ciudad tenga una menor exposición a los sismos, sino que su infraestructura construida cuenta con una mayor capacidad para resistir este tipo de eventos.

El impacto económico también puede extenderse a los meses siguientes a través de diferentes canales. Entre ellos se encuentran el posible aumento en los costos de materiales y mano de obra para la reconstrucción, las restricciones al transporte de mercancías y los efectos sobre la actividad comercial.

En particular, las limitaciones en corredores como Calarcá–Cajamarca y Armenia–Montenegro–Alcalá pueden incrementar los costos de transporte, mientras que una reducción temporal de la actividad comercial puede afectar el recaudo del impuesto de Industria y Comercio.

En el contexto departamental, Quindío presenta una pérdida estimada de $236.700 millones y se ubica en el quinto lugar entre los departamentos evaluados por intensidad del impacto, medida como proporción de su actividad económica, y en el sexto lugar por magnitud de la pérdida en pesos.

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El análisis del Observatorio Económico estima una pérdida neta acumulada cercana a $182.000 millones entre 2026 y 2027 y proyecta un crecimiento de la economía de 1,2 % en 2026 y 5,7 % en 2027.

La economía de Armenia enfrenta los efectos de tres factores que coinciden en el tiempo: el sismo del pasado 10 de agosto, el fenómeno de El Niño y las afectaciones que atraviesan ciudades como Cali, Pereira y Manizales.

De acuerdo con el análisis del Observatorio Económico, estos factores podrían generar una pérdida neta acumulada cercana a $182.000 millones en el Valor Agregado Bruto de la ciudad entre 2026 y 2027. El estudio también estima que la economía crecería 1,2 % en 2026, frente al 3,5 % que se esperaba sin estos choques, mientras que para 2027 se proyecta un crecimiento de 5,7 %.

El sismo es el principal factor de afectación durante el segundo semestre de 2026, al explicar cerca del 64 % del impacto negativo estimado para este periodo. Para Armenia, el modelo calcula alrededor de 5,9 días equivalentes de actividad económica perdida como consecuencia del evento.

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Sin embargo, su efecto se reduce significativamente en 2027, por lo que la evolución de la economía estará más relacionada con las condiciones climáticas y la recuperación de la actividad productiva.

El fenómeno de El Niño 2026–2027 representa otro reto, especialmente por sus posibles efectos sobre el agua y la energía. Armenia tiene una estructura económica particular: cerca del 83 % de su Valor Agregado Bruto corresponde a actividades de servicios, como comercio, hoteles, administración pública y servicios profesionales. Esta característica reduce su exposición directa frente al impacto agrícola del fenómeno climático, pero aumenta su sensibilidad ante dificultades en la circulación de bienes y personas o eventuales restricciones en los servicios públicos.

El comportamiento de las ciudades vecinas también será determinante. Armenia mantiene vínculos económicos con Cali, Pereira y Manizales en aspectos como abastecimiento, servicios, movilidad laboral, turismo y conectividad.

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Por esta razón, las afectaciones que se presenten en estos territorios pueden trasladarse parcialmente a la economía local. El estudio estima que este efecto de contagio regional representa alrededor del 21 % del impacto negativo sobre la actividad económica de Armenia durante el segundo semestre de 2026.

Frente a este escenario, el secretario de Hacienda Municipal, Yeison Andrés Pérez Lotero, destacó la importancia de mantener una mirada integral sobre la economía de la ciudad y avanzar en acciones que permitan proteger la actividad productiva.

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600 Daños debido al terremoto se presentaron en los sistemas de acueducto, alcantarillado y plantas de tratamiento de agua en 9 de los 12 municipios del Quindío, hoy hay continuidad en el servicio.

Así lo confirmó el gerente de Empresas Públicas del Quindío, EPQ José Alejandro Guevara que manifestó que luego de 15 días de la emergencia han podido garantizar el suministro de agua en los municipios que tiene jurisdicción en especial en Montenegro y Quimbaya los más afectados por el terremoto.

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En otras noticias, el cuerpo de bomberos del municipio de Calarcá atendió incendio de cobertura vegetal en las últimas horas

la quema de cobertura vegetal se presentó en el sector de la vereda Santo Domingo alto finca la chacana donde resultaron afectados más de 1000 metros cuadrados de vegetación y un cultivo de caña, protegiendo la fauna, la flora y las fincas cercanas fue controlado por los bomberos de Calarcá.

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En noticias judiciales, En el municipio de Calarcá, la Policía, Quindío capturó a alias “Pichi” de 26 años de edad, a quien se le halló en su poder una pistola de fabricación artesanal calibre 9 milímetros, con 01 proveedor y 04 cartuchos para la misma.

Asimismo, al verificar una bolsa que el ciudadano intentó desechar, fueron halladas 720 dosis de base de coca y sus derivados. Esta persona fue capturada y dejada a disposición de la Fiscalía General de la Nación junto a los elementos incautados para su correspondiente judicialización y posterior solicitud de medida de aseguramiento.

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Como Jorge Darío Tejada Londoño de 62 años de edad fue identificado el hombre que murió en la avenida centenario sector del conjunto residencial María Cristina en Armenia, al parecer el hombre habría sufrido un infarto, pero será medicina legal la que determine las causas de la muerte.

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El sábado 22 de agosto se llevó acabo el plantón en el parque principal del municipio de Filandia donde varios ciudadanos reclamaron por los racionamientos de agua, por el derecho al agua, solicitaron que se empiecen a gestionar soluciones de raíz, que permitan garantizar el agua para todos, tanto en la zona urbana como rural

Además, Compra de los predios donde nace y se protege el agua, Nivelación de los tubos en la quebrada Bolillos – Barro Blanco, para evitar que la distribución favorezca a un sector sobre otro. Reforestación ya, como una apuesta por proteger nuestras fuentes hídricas y garantizar el agua del futuro

El gerente de Empresas Publicas del Quindío, EPQ, José Alejandro Guevara indicó que debido a la reducción del caudal de la quebrada bolillos que es la única fuente abastecedora de agua como consecuencia de la temporada seca y por eso las suspensiones de agua en las horas de la noche

Además, agregó el gerente que “el proyecto para el cambio de las líneas de aducción fue presentado para viabilidad de la CRQ, cuyos estudios y diseños costaron 136 millones de pesos de la entidad”

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La Secretaría de Aguas e Infraestructura, continúa trabajando de manera articulada con las comunidades rurales del departamento para fortalecer sus vías y mejorar las condiciones de movilidad. En esta oportunidad, las labores se desarrollan en el sector de Mesa Alta, donde se adelanta la construcción de 30 metros de placa huella con bordillo.

Esta intervención representa un mejoramiento importante para la comunicación de esta vereda con los diferentes sectores rurales que conectan a los municipios de Filandia y Quimbaya, facilitando el tránsito de habitantes y productores de la zona. De igual manera, se realizará una segunda intervención de 25 metros de placa huella, con el propósito de continuar mejorando las condiciones de este corredor rural.

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El Concejo Municipal de Armenia aprobó en primer debate el Proyecto de Acuerdo No. 12 de 2026, mediante el cual se autoriza al alcalde de Armenia, James Padilla García, para transferir gratuitamente a Empresas Públicas de Armenia un inmueble destinado a la construcción e implementación de un nuevo tanque de almacenamiento de agua potable, esto donde antes era el hospital del Sur.

El nuevo tanque tendrá una capacidad aproximada de 11.200 metros cúbicos, lo que permitirá incrementar el almacenamiento y mejorar la capacidad de respuesta del sistema ante situaciones que puedan afectar el suministro.

De acuerdo con la información previamente socializada, esta infraestructura permitirá contar con una mayor autonomía en el abastecimiento, alcanzando mayores horas de cobertura además de beneficiar a cerca de 113.000 habitantes y permitir la atención de alrededor de 38.000 nuevos usuarios.

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Empresas Públicas de Armenia, EPA hace un llamado a la comunidad para fortalecer el adecuado manejo y disposición de los residuos sólidos domiciliarios, con el propósito de mantener las calles y espacios públicos limpios y evitar la generación de puntos de mala disposición en diferentes sectores de la ciudad.

La entidad recuerda a los usuarios que los residuos sólidos domiciliarios deben sacarse únicamente cuando los operarios de EPA estén circulando por el sector, de manera que puedan ser recogidos durante la ruta correspondiente.

Recomienda no dejar las bolsas de basura en las esquinas, andenes o espacios públicos, debido a que esta práctica puede generar acumulación de residuos, afectar la limpieza de la ciudad y contribuir a la presencia de animales y otros factores que deterioran el entorno.

Residuos sólidos especialesFrente a los residuos sólidos especiales, como muebles, colchones y otros enseres de gran tamaño, EPA informa que actualmente adelanta su recolección de acuerdo con el orden de las solicitudes recibidas, atendiendo las peticiones según la fila establecida.

Por esta razón, la entidad solicita a los ciudadanos que hayan realizado una solicitud de recolección de residuos especiales mantener los enseres dentro de sus viviendas mientras se programa y realiza la atención correspondiente.

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Durante la instalación de la Comisión Legal de Derechos Humanos y Audiencias de la Cámara de Representantes, el quindiano Jesús Bedoya hizo un llamado a despolarizar el debate frente a la emergencia que viven miles de familias afectadas por el sismo.

En medio de la discusión, planteó, por el contrario, un esfuerzo solidario para responder a las necesidades en vivienda, alimentación, salud, saneamiento básico, educación e ingresos, así como la importancia de que alcaldes y gobernadores cuenten con mayor claridad sobre los mecanismos de atención después de la respuesta inicial.

El representante pidió al Gobierno Nacional establecer una ruta de acción concreta que permita garantizar los derechos fundamentales de las familias y advirtió que esta emergencia no puede convertirse en un tema que se repita cada ocho días en las comisiones y en la plenaria sin que se traduzca en soluciones concretas para las comunidades.

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En deportes, El voleibol sentado del Quindío consiguió su clasificación a los Juegos Paranacionales 2027, luego de una destacada participación en el Quinto Campeonato Nacional de Voleibol Sentado Masculino 2026, disputado entre el 20 y el 23 de agosto en Bogotá. El seleccionado quindiano terminó en el sexto lugar y aseguró uno de los cupos para la principal cita nacional del deporte adaptado.

La delegación estuvo integrada por Carlos Pérez, Eisenober Restrepo, Leonardo Sánchez, José Orlando Rocha, Helber Rojas, Jorge Iván Rincón, Luis Antonio Márquez, Emanuel Ramírez, Armando Cardona y Jhoan Guevara, bajo la dirección técnica de Juan Camilo Aristizábal.