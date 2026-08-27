El centro comercial Unicentro de Armenia apunta a la reactivación económica tras el terremoto

Armenia

El centro comercial Unicentro de Armenia es uno de los que no registró afectaciones de consideración, contrario a la actual situación que presentan los centros comerciales Portal del Quindío y Plaza Flora que no han abierto sus puertas al público tras el terremoto.

El gerente del centro comercial Unicentro de la ciudad, Alejandro Ramírez, se mostró complacido porque han sido afortunados debido a que no han tenido que cerrar sus puertas, sino que están abiertos al público y con los respectivos establecimientos comerciales.

Enfatizó en que han logrado tener la visita de varios ingenieros con el fin de evaluar la estructura lo que ha determinado que no hay peligro lo que genera la tranquilidad para reabrir e invitar a la comunidad a que apoye el comercio local.

Fue claro que un día para el centro comercial Unicentro representa cerca de 3 mil millones de pesos en ventas y 800 familias dependen directamente de la dinámica del centro comercial.

“Somos más de 800 familias que dependemos de manera directa de que este centro comercial esté funcionando. Y si lo ponemos en indirecto, podemos alcanzar a llegar a ser más 10.000 personas, 10.000 familias que si usted está cerrado un día, son 10.000 personas que no tienen ingresos el día de hoy. Hay locales que tienen hasta seis personas atendiendo y uno dice, “Venga, ¿por qué hay seis personas?” Claro, porque las otras tiendas de las otras partes están cerradas y vienen acá“, indicó.

Añadió: “primero un parte tranquilidad, de verdad que que vengan, caminen, sientan total tranquilidad y lo que hablamos, yo soy el el representante, digamos que el que responde por todas las personas que hay aquí, si no fuera y si no tuviéramos la certeza, si no tuviéramos los ingenieros que firmaron no lo estaríamos haciendo”.

Reconoció que hubo una complejidad en la zona del cine y juegos en el tercer nivel de la zona comercial hubo desprendimientos de los cielos rasos por lo que actualmente están generando las intervenciones correspondientes para nuevamente reabrir.

Asimismo, esperan retornar a los eventos que son un aliciente también para los ciudadanos pero que actualmente debido a la circular emitida por la alcaldía se prohíben hasta el 27 de septiembre.

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