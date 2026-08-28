VIDEO | “Esto es un carrasco”: comunidad en Bucaramanga por basureros sobre andenes vía a Matanza

Habitantes del barrio Transición, sector 5, al norte de Bucaramanga, hicieron un llamado a las autoridades por las condiciones que, según denuncian, se presentan en un tramo de la vía Matanza, donde la acumulación de basuras está ocupando parte del andén y dificultando el paso de los peatones.

Floralba Ríos, residente del sector, aseguró a Caracol Radio que la comunidad enfrenta problemas por la falta de mantenimiento de un lote cercano a la vía hacía Matanza, Santander, donde ha crecido una abundante vegetación y han aparecido animales. “Nunca pasa la macaneada en el lote que hay y eso es un peligro, hemos visto hasta serpientes que podrían llegar a los hogares”.

A esta situación se suma, según los habitantes, el retiro de los contenedores de basura que permanecían en el sector. El resultado, aseguran, es la disposición de residuos y escombros directamente sobre el andén, además de malos olores y presencia de animales.

Élida Díaz, otra residente, señaló que los vecinos no tendrían actualmente un lugar adecuado para depositar las basuras. “No hay ninguna caneca de basura, ¿Dónde echar la basura? Los perros vienen y escarban”.

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La preocupación aumenta por la presencia de un colegio cercano, pues el andén afectado hace parte de la ruta utilizada diariamente por estudiantes y padres de familia. “Es incómodo, porque es que no hay ni peatonal para que ellos sigan allá de la escuela para acá”, manifestó Díaz, quien agregó que durante las horas de salida de los estudiantes el tránsito vehicular y la falta de espacio para caminar generan una situación de riesgo.

También piden medidas de seguridad vial

La comunidad asegura que el problema no se limita a las basuras. Milena Cáceres calificó la situación como una exigencia a las autoridades y reclamó el regreso de los contenedores, además de intervenciones para mejorar la seguridad vial en este punto de la vía Matanza.

La habitante señaló que por este corredor circulan vehículos pesados y que la situación se vuelve más compleja durante las horas pico, especialmente cuando salen los estudiantes del colegio. Según Cáceres, en el sector hacen falta elementos como señalización, demarcación y reductores de velocidad.

“Es el peligro para uno de la tercera edad cruzar esto porque aquí no hay ninguna señalización”.

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Los residentes aseguran que han acudido a diferentes entidades en busca de una solución, pero manifiestan que, hasta ahora, no han obtenido una respuesta efectiva. Incluso, dicen, han tenido que reunir dinero entre ellos para realizar algunas labores de limpieza.

La comunidad de Transición sector 5 pide que las autoridades revisen las condiciones del lote, definan un sitio adecuado para la disposición de residuos y recuperen el espacio destinado al tránsito peatonal, particularmente en una zona por la que diariamente se movilizan niños, adultos mayores y otros habitantes del sector.