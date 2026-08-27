Hasta 4 mil dólares en capital semilla recibirán emprendedores vulnerables de Bucaramanga

Un programa de apoyo a emprendedores en condición de vulnerabilidad fue presentado en Bucaramanga por la Secretaría de Desarrollo Social de la Alcaldía y el Programa Mundial de Alimentos, con el propósito de fortalecer pequeños negocios y generar mayores oportunidades de ingresos para sus familias.

De acuerdo con Iván Torres, secretario de Desarrollo Social de Bucaramanga, inicialmente serán priorizadas mujeres cabeza de familia y pequeños productores rurales que ya vienen siendo acompañados por programas de la administración municipal. “Queremos priorizarlos entendiendo que también son personas que vienen siendo dignificadas por la administración desde diferentes procesos”, explicó el funcionario.

El programa contempla tres etapas:

La primera será la convocatoria, que estará a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social. Posteriormente, el Programa Mundial de Alimentos realizará la focalización de los beneficiarios mediante un socio implementador y, finalmente, se desarrollará un proceso de formación para que cada participante construya un plan de negocio.

En total, 125 personas serán beneficiadas inicialmente con capacitación y un capital semilla que dependerá del nivel de desarrollo de cada emprendimiento. Nils Grede, director del país del Programa Mundial de Alimentos en Colombia, explicó que el objetivo es que los participantes no solo reciban dinero, sino que adquieran herramientas para hacer sostenibles sus negocios.

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La formación incluirá aspectos como marketing, ventas, manejo de medios digitales, cálculo de costos y ganancias, entre otros conocimientos necesarios para fortalecer emprendimientos que actualmente funcionan de manera informal o a pequeña escala.

“Muchos emprendedores tienen un microemprendimiento, venden empanadas, cortan cabello, hacen maquillaje, pero no tienen las herramientas para hacer crecer sus negocios”, señaló Grede

Una vez terminado el proceso de formación y definido el plan de negocio, los participantes podrán acceder a recursos para adquirir maquinaria, herramientas o elementos necesarios para aumentar su capacidad de producción o mejorar los servicios que ofrecen.

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El monto del capital semilla será variable. Los emprendimientos que apenas están comenzando podrían recibir alrededor de 400 dólares, mientras que los proyectos más consolidados podrán acceder a recursos de 1.000, 2.000 y hasta 4.000 dólares, dependiendo de la madurez y las necesidades establecidas en el plan de negocio.

El Programa Mundial de Alimentos aclaró que los proyectos serán evaluados y los recursos estarán sujetos al plan de inversión aprobado.

La convocatoria será anunciada por la Secretaría de Desarrollo Social de Bucaramanga, que estará encargada de la primera fase del programa.