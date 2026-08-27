Aclaran alcance de medidas de seguridad frente a la población migrante en Bucaramanga

Tras el anuncio del presidente Abelardo de la Espriella sobre su política migratoria en Colombia y las medidas para identificar y perseguir a migrantes vinculados con actividades criminales, desde Bucaramanga enviaron un mensaje de tranquilidad y confirmaron el panorama actual con esta población en la ciudad.

El secretario de desarrollo social, Iván Torres, reconoció que existen personas migrantes vinculadas a estructuras criminales, pero insistió en que esta situación no puede convertirse en una generalización.

“Sabemos que hay personas migrantes vinculadas a estructuras criminales y no con esto quiero estigmatizar a las personas migrantes”, afirmó Torres.

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El funcionario sostuvo que las medidas de seguridad deben estar dirigidas contra quienes delinquen y no contra una nacionalidad específica. En ese sentido, aseguró que Bucaramanga mantiene una política de atención e inclusión para quienes llegan a la ciudad en busca de oportunidades.

Torres explicó además que las autoridades locales vienen adelantando desde hace varios años acciones para prevenir riesgos asociados a la presencia de población migrante y que estos procedimientos, según indicó, se han desarrollado garantizando los derechos de las personas.

“Aquí siempre se ha dicho: en Bucaramanga se le da oportunidad al que la viene buscando y la mano dura encontrará al que viene a dañar la ciudad”, agregó.

Uno de cada diez bumangueses es migrante venezolano: hay 65.000 en la ciudad

Actualmente, de acuerdo con las cifras entregadas por la Secretaría de Desarrollo Social, en Bucaramanga hay alrededor de 65.000 personas migrantes, lo que representa aproximadamente una persona migrante por cada diez bumangueses y ubica a la capital de Santander entre las principales ciudades receptoras del país.

El secretario señaló que la ciudad ya superó la etapa inicial de atención humanitaria de la migración y ahora concentra sus esfuerzos en la integración social y económica de esta población, con acompañamiento institucional y de organismos de cooperación internacional.

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En Bucaramanga, la población migrante también cuenta con atención a través de la Oficina Intégrate, desde donde se activan rutas institucionales y se brinda acompañamiento de acuerdo con las necesidades de cada persona.

Torres reiteró que el llamado desde la administración municipal es a mantener la tranquilidad y a evitar la estigmatización, mientras las autoridades de seguridad concentran sus acciones en las personas que efectivamente estén involucradas en hechos delictivos.