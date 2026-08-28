Ulibro Bucaramanga recogerá libros para niños afectados por el terremoto en Risaralda

Los libros que se donen durante Ulibro saldrán de Bucaramanga hacia Risaralda. Allí serán entregados a bibliotecas, instituciones educativas y organizaciones que atienden a niños y familias afectados por el terremoto del pasado lunes 10 de agosto.

La recolección hace parte de “Libros para seguir soñando”. Una campaña creada por Ulibro junto con la Feria del Libro de Pereira para apoyar la recuperación de espacios de lectura, juego y encuentro afectados por el terremoto.

Los materiales se recibirán en Neomundo durante los diez días de la Feria del Libro de Bucaramanga, desde hoy, viernes 28 de agosto, hasta el 6 de septiembre.

Ulibro no fijó una meta en número de libros. Camila Botero Santos, directora de UNAB Cultural, explicó que esperan llenar un camión completo para llevar el material a las instituciones que lo necesitan.

Los libros no se repartirán de manera individual. Se quedarán en bibliotecas, colegios y organizaciones utilizadas por niños, jóvenes y sus familias.

Los libros pueden ser “un refugio para comprender” lo ocurrido

Carlos Díaz Consuegra explicó que la lectura no busca distraer a niños y adultos de lo ocurrido ni hacer que olviden el terremoto.

Puede servirles, en cambio, para procesar sus emociones y entender las circunstancias que están atravesando. Díaz define los libros como “un refugio para comprender situaciones a partir del acompañamiento”.

“Quizás eso permita que entender y asimilar las situaciones que están viviendo, no para mejorarlas ni para superarlas necesariamente, sino tal vez para entender un poco por qué pasan las cosas”, explicó.

La prioridad será recoger literatura infantil y juvenil. Aunque también se recibirán cuentos, novelas y libros de poesía, ciencia, historia y arte para otras edades.

El camión no se llenará únicamente con libros. También se recogerán materiales para que los niños puedan jugar, crear y compartir con otras personas: desde rompecabezas y juegos de mesa hasta colores, cuadernos y títeres.

Ulibro también invitó a los escritores de Santander a donar sus publicaciones para que las obras de autores de la región lleguen a las comunidades de Risaralda.

Los materiales no viajarán cuando termine la feria en Bucaramanga. La entrega se realizará en noviembre, durante la Feria del Libro de Pereira, que tuvo que ser aplazada por el terremoto.