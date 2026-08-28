SENA Atlántico ofrece 2.460 cupos gratuitos para estudiar en 2026

El SENA Atlántico abrió una nueva convocatoria de formación presencial para quienes buscan prepararse gratuitamente en diferentes áreas laborales. En esta cuarta oferta de 2026 están disponibles 2.460 cupos distribuidos entre los cuatro centros de formación de la regional.

Desde hoy viernes 28 de agosto los interesados podrán postularse hasta el jueves 3 de septiembre a través de la plataforma Betowa del SENA, las clases comenzarán el 7 de octubre de 2026.

De acuerdo con Robert Llinás, coordinador regional de Formación Profesional, la convocatoria contempla 1.080 cupos para programas tecnológicos, 1.320 para técnicos y 60 para formación de nivel operario.

“Esta convocatoria es una gran oportunidad porque contamos con 1.080 para programas tecnológicos, 1.320 para técnicos y 60 para formación de nivel operarios en Barranquilla, Baranoa, Malambo, Sabanalarga y Soledad”, señaló.

Programas disponibles

La oferta académica incluye alternativas relacionadas con sectores administrativos, industriales, tecnológicos y agropecuarios. Entre los programas se encuentran Asistencia Administrativa, Integración de Operaciones Logísticas, Coordinación de Procesos Logísticos, Programación de Software, Mecánica de Maquinaria Industrial, Manejo de Viveros, Producción Agropecuaria, Procesamiento y Conservación de Alimentos, Construcción de Edificaciones, Análisis y Desarrollo de Software y Gestión de la Producción Industrial.

Los programas están disponibles en municipios como Barranquilla, Baranoa, Malambo, Sabanalarga y Soledad, con distintas jornadas para facilitar el acceso de los aspirantes.

La convocatoria hace parte de la oferta nacional del SENA, que contempla más de 40.000 cupos en cerca de 1.500 programas en diferentes niveles de formación.