Informe revela retos de jóvenes para conseguir empleo en Barranquilla

En Barranquilla, cerca de una cuarta parte de la población tiene entre 14 y 28 años. Son 492.402 jóvenes que atraviesan distintas etapas de formación, ingreso al mercado laboral y construcción de sus proyectos de vida. Sin embargo, para una parte importante de esta población, alcanzar la autonomía económica continúa siendo uno de los principales desafíos.

Así lo plantea el Informe Panorama de la Juventud en Barranquilla 2026, presentado este viernes 28 de agosto en Comfamiliar sede Caribe por GOYN Barranquilla y NuestraBarranquilla, que analiza las condiciones y trayectorias de los jóvenes en áreas como educación, empleo, emprendimiento, bienestar y participación.

Uno de los principales llamados del informe está relacionado con el mercado laboral. Durante 2025, 42.945 jóvenes se encontraban desempleados en Barranquilla y la tasa de desempleo juvenil alcanzó el 19%, casi el doble de la tasa general de la ciudad. Además, 90.440 jóvenes trabajaban en la informalidad y tenían un ingreso mediano de $700.000, frente a un salario mínimo de $1.423.500 para ese año.

El acceso al empleo, uno de los principales retos

Diana Senior, directora de NuestraBarranquilla, explicó que las redes de contacto tienen un peso importante en el acceso de los jóvenes al mercado laboral. Según señaló, seis de cada diez jóvenes que consiguen empleo lo hacen a través de referidos, una situación que puede convertirse en una barrera para quienes no cuentan con redes que los conecten con oportunidades.

“Para acceder al empleo tienes que tener una muy buena red, porque 6 de cada 10 jóvenes que consiguen empleo lo hacen a través de sus referidos. [...] Los jóvenes no tienen garantía solo desde el título o la certificación que tienen; lo que es importante es llegar con la información, que el joven pueda consumir información clara y que existan las rutas claras para poder guiarlos hacia esas oportunidades”, afirmó Senior.

A esto se suma la situación de los Jóvenes con Potencial, aquellos que están desconectados de las trayectorias de educación y empleo o vinculados a trabajos informales. De acuerdo con Senior, son alrededor de 175.000 jóvenes que requieren estrategias para volver a conectarse con oportunidades.

“Los buscamos en el barrio, los buscamos a través de otros líderes juveniles que saben dónde están, saben cuáles son sus necesidades, y llevamos oportunidades. Buscamos diseñar estrategias para reconectarlos con rutas claras de empleo y también de educación”, explicó.

Por su parte, Lilian Urueta, directora de GOYN Barranquilla, destacó que la ciudad ha registrado avances en el tránsito de los jóvenes hacia la educación superior, pero advirtió que el desafío continúa una vez llegan al mercado laboral.

“Barranquilla tiene avances. En 2025 el 56% de los jóvenes transitaron de la educación media a la educación superior inmediatamente. Pero tenemos que pensar en lo que pasa luego en el mercado laboral. Actualmente, el desempleo juvenil es el doble: 18% versus el desempleo del resto de la población, que está alrededor del 9%”, señaló Urueta.

La directora agregó que el objetivo es que los jóvenes puedan completar sus procesos de formación y posteriormente acceder a empleos formales que respondan tanto a las necesidades del sector productivo como a sus intereses y proyectos de vida.

Salud mental y redes de apoyo

El informe también aborda la salud mental como uno de los factores que atraviesan las experiencias educativas y laborales de los jóvenes.

Urueta señaló que las redes de apoyo cumplen un papel importante para enfrentar situaciones como el estrés académico, las dificultades para conseguir empleo o los problemas que pueden surgir en el entorno laboral.

“Los jóvenes que manifiestan tener mayor autoestima, porque tienen una red que los acompaña y que los soporta, están en capacidad de llevar más fácilmente problemas de estrés frente a la educación, frente a no conseguir un empleo o frente a tener dificultades en su empleo”, explicó.

Esta es la cuarta entrega de este analisis de la juventud barranquillera, el Informe Panorama de la Juventud en Barranquilla 2026 reúne los principales datos y hallazgos sobre las condiciones de los jóvenes de la ciudad y puede consultarse en el sitio web de GOYN Barranquilla https://goynbarranquilla.com/informe-panorama-de-la-juventud-2026/