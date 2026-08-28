Atlántico será el piloto mundial de ONU Turismo para atraer inversión

Durante el 30.º Congreso de ANATO, que se realiza en Barranquilla, Natalia Bayona, directora ejecutiva de ONU Turismo, anunció que la organización escogió al Atlántico para desarrollar un piloto internacional enfocado en atraer inversión turística.

“Hemos decidido desde la organización crear un piloto en el mundo sobre una región, la primera guía de inversión internacional que vamos a lanzar a nivel internacional en el mundo va a ser la del Atlántico. ‘¿Por qué invertir en el Atlántico?’”, señaló Bayona.

La funcionaria destacó que esta iniciativa busca fortalecer las condiciones para atraer capital al sector y planteó que Colombia puede avanzar hacia un nuevo modelo de inversión turística. “Colombia puede liderar una nueva forma de invertir en turismo”, afirmó.

Incentivos para impulsar la inversión turística

Bayona también insistió en la necesidad de actualizar las condiciones para atraer inversión y crear nuevos incentivos para el sector. “Para mí de verdad es una obsesión crear nuevos incentivos a la inversión en turismo”, sostuvo, al tiempo que resaltó la importancia de promover incentivos para la educación y una mayor formalidad.

“El nuevo lujo es la autenticidad”

La directora ejecutiva de ONU Turismo también habló sobre las nuevas tendencias del turismo y el valor de las experiencias locales. “El nuevo lujo es la autenticidad, es lo hecho con las manos, en un mundo digital lo artesanal, con calidad es lo que se paga”, afirmó.

Bayona agregó que los viajeros buscan experiencias que les permitan conectar con los territorios y generar recuerdos, más allá de encontrar las mismas marcas y productos que pueden consumir en sus lugares de origen.