No da felicidad, pero es justicia: esposa de escolta asesinado tras captura de presunto implicado

El 11 de febrero de 2026 fueron asesinados en hechos confusos el empresario Gustavo Aponte y su escolta, Luis Gabriel Gutiérrez, frente al Bodytech Cabrera, ubicado en la calle 85 #7-13. Desde ese momento, las autoridades iniciaron todo un proceso para lograr identificar a los responsables de este sicariato.

6 meses después, se ha conocido que fue capturado Leonel Enrique Llanos, la primera persona involucrada en este caso. El hombre se declaró inocente de los delitos de homicidio agravado; y tráfico, porte o tenencia, de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

En medio de la recopilación de los elementos materiales probatorios, los investigadores de la Fiscalía descubrieron que el doble crimen habría sido producto de un error. El homicidio estaría dirigido a otro ciudadano. Es decir, los sicarios habrían asesinado a la persona equivocada.

En entrevista con 6AM W, Emma Rozo, esposa del escolta Luis Gabriel Gutiérrez, habló tras conocerse esta noticia. En primer lugar, la mujer aseguró que desde un principio supo que tenía que tratarse de una equivocación, pues ni su esposo ni el empresario habían recibido amenazas.

“Desde el principio supe que era un error porque todo fue muy raro. Mataron a una persona que era tan correcta, mi esposo también era una persona muy noble. Gabriel era muy apegado a la familia, él se la pasaba solo con nosotros, con los niños, conmigo, con la mamá, con los hermanos, él era una persona muy familiar”, afirmó Emma.

Asimismo, dijo que recibe la noticia con profundo dolor. “Tengo rabia, mucha rabia. Perdimos dos personas tan valiosas por una equivocación. Lo que más duele es saber que ni siquiera iba dirigido para ellos ese ataque. Los asesinaron y ya, pero ni siquiera eran ellos a los que querían asesinar”, agregó la mujer.

Rozo también indicó que no ha recibido más información, solo la que se ha conocido públicamente a través de medios de comunicación: “a nosotros simplemente nos dijeron que había sido una equivocación y que estaban trabajando duro para que se hiciera justicia”.

En medio del dolor, Emma dijo que reciben esta noticia como un aporte a que se haga justicia en este caso. “Esperamos seis meses para que cogieran a un desgraciado de estos. Seis meses es mucho tiempo cuando matan a una persona que uno quiere y que uno necesita en su casa”, afirmó.

Del mismo modo, narró lo que ha pasado durante estos seis meses. En ese sentido, dijo que ha sido un tiempo de muchas preguntas sin resolver, de angustia y de dolor. “Cogieron a alguien y esto da un poco de tranquilidad, no felicidad, porque el vacío sigue, y el dolor sigue”, detalló.

Sobre la fe y su relación con Dios tras este doloroso episodio, dijo que se ha preguntado constantemente por qué le pasó esto a su familia. “Le he pedido mucho a Dios que esto se aclare. No es justo que maten a alguien así”, concluyó la mujer durante la entrevista.

Escuchar Caracol Radio EN VIVO: