MinDefensa activa plan de choque en Cesar: más pie de fuerza, inteligencia y sistemas antidrones

El Gobierno Nacional activó un plan de choque de seguridad para el Cesar tras el Consejo de Seguridad extraordinario encabezado en Valledupar por el presidente Abelardo De La Espriella, luego de la escalada de ataques contra la Fuerza Pública registrada en los últimos días.

Entre las principales decisiones están aumentar el pie de fuerza, reforzar las capacidades de inteligencia y acelerar la adquisición y despliegue de drones y sistemas antidrones para responder a las acciones de los grupos armados ilegales.

Las medidas se adoptan después de los ataques registrados en Pelaya, donde tropas del Batallón Especial Energético y Vial N.° 3 fueron atacadas durante dos días consecutivos mientras adelantaban operaciones contra estructuras del ELN. En el hecho más reciente fueron empleados más de 40 dispositivos explosivos lanzados mediante drones y dos soldados profesionales resultaron heridos.

El Gobierno dispuso sistemas de protección antidrones para El Copey, Curumaní, La Jagua de Ibirico, Pelaya y Valledupar, además de una intervención táctica prioritaria en Aguachica, considerada un eje logístico de las estructuras ilegales.

El plan también contempla reforzar la protección del oleoducto y de la infraestructura estratégica del Cesar y aumentar las operaciones contra las economías ilícitas asociadas al robo de hidrocarburos y la explotación ilegal de minerales. La orden es cerrar el denominado “corredor del oro criminal”, recuperar el control territorial y golpear las fuentes de financiación de las estructuras armadas que operan en el departamento. Las medidas comenzarán a ejecutarse de manera inmediata y tendrán seguimiento directo del Gobierno Nacional.

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