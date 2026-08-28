Procuraduría pone la lupa sobre crédito de hasta $1 billón de AIR-E

La Procuraduría General de la Nación abrió un seguimiento preventivo al acuerdo de financiación que AIR-E, actualmente intervenida, suscribió con China National Machinery Exports and Imports Corporation (CMC) para gestionar recursos de hasta $1 billón, destinados a obras de infraestructura eléctrica en Atlántico, Magdalena y La Guajira.

La operación contempla un plazo de 60 meses, una tasa del 5,2% efectivo anual y un año de gracia, según la información conocida por el Ministerio Público.

El procurador general, Gregorio Eljach, señaló que conoció la operación a través de los medios de comunicación y explicó que la actuación busca prevenir posibles afectaciones al patrimonio de la empresa.

“Nosotros siempre hacemos preventivos no estamos buscando aquí en sancionar sino prevenir el daño y buscamos eso. Si hicieron las cosas bien, que se consolide, pero si hay irregularidades se corrijan y los responsables respondan. Lo curioso es que ayer mismo el señor que está de interventor de Air-e anunció que le quedan unas pocas horas en el cargo, es un poco preocupante faltando unas horas firme un crédito, una obligación; no sabemos lo que es todavía, una cuantía tan elevada hay que ser cuidadosos.” Afirmó Eljach.

La Procuraduría pidió a AIR-E y a la Superintendencia de Servicios Públicos información sobre la estructuración del negocio, sus autorizaciones, garantías y posibles efectos sobre las finanzas de la compañía.

También revisará el destino de los recursos y el impacto que las nuevas obligaciones podrían tener sobre la sostenibilidad de AIR-E y la prestación del servicio a sus usuarios. La empresa y la Superintendencia tendrán cinco días hábiles para entregar los documentos requeridos.