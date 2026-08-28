Procuraduría pone la lupa sobre crédito de hasta $1 billón de AIR-E
El Ministerio Público pidió revisar las condiciones de la millonaria operación anunciada por la empresa intervenida.
La Procuraduría General de la Nación abrió un seguimiento preventivo al acuerdo de financiación que AIR-E, actualmente intervenida, suscribió con China National Machinery Exports and Imports Corporation (CMC) para gestionar recursos de hasta $1 billón, destinados a obras de infraestructura eléctrica en Atlántico, Magdalena y La Guajira.
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La operación contempla un plazo de 60 meses, una tasa del 5,2% efectivo anual y un año de gracia, según la información conocida por el Ministerio Público.
El procurador general, Gregorio Eljach, señaló que conoció la operación a través de los medios de comunicación y explicó que la actuación busca prevenir posibles afectaciones al patrimonio de la empresa.
“Nosotros siempre hacemos preventivos no estamos buscando aquí en sancionar sino prevenir el daño y buscamos eso. Si hicieron las cosas bien, que se consolide, pero si hay irregularidades se corrijan y los responsables respondan. Lo curioso es que ayer mismo el señor que está de interventor de Air-e anunció que le quedan unas pocas horas en el cargo, es un poco preocupante faltando unas horas firme un crédito, una obligación; no sabemos lo que es todavía, una cuantía tan elevada hay que ser cuidadosos.” Afirmó Eljach.
Más información
La Procuraduría pidió a AIR-E y a la Superintendencia de Servicios Públicos información sobre la estructuración del negocio, sus autorizaciones, garantías y posibles efectos sobre las finanzas de la compañía.
También revisará el destino de los recursos y el impacto que las nuevas obligaciones podrían tener sobre la sostenibilidad de AIR-E y la prestación del servicio a sus usuarios. La empresa y la Superintendencia tendrán cinco días hábiles para entregar los documentos requeridos.