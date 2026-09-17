Colombia Fintech destinará $85 millones a reconstrucción tras el terremoto

Durante la instalación del Latam Fintech Market, el presidente ejecutivo de Colombia Fintech, Gabriel Santos, anunció que cerca de 85 millones de pesos recaudados a través de la boletería del evento serán destinados a los esfuerzos de reconstrucción tras la emergencia registrada el pasado 10 de agosto.

El directivo del gremio explicó que el gremio modificó sus prioridades luego de la emergencia y decidió concentrar parte de sus esfuerzos en atender a las personas afectadas.

“Logramos movilizar a tres ciudades cerca de 110 toneladas de carga”. También destacó que los integrantes del gremio entregaron más de 20 toneladas adicionales de alimentos y bienes no perecederos.

Santos explicó que Colombia Fintech decidió destinar parte del valor de las entradas del evento a las labores de reconstrucción. “Decidimos coger un pedazo de cada boleta que ustedes comprarán para donarlas (…) Hicimos el último cierre e íbamos más o menos 85 millones de pesos que van a ser destinados a los esfuerzos de reconstrucción que va a necesitar este país”.

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Colombia Fintech cuestiona aumento del ICA en Bogotá

Durante su intervención, Santos también cuestionó la propuesta que se discute en Bogotá para modificar la tarifa del Impuesto de Industria y Comercio, ICA, para las actividades financieras. La propuesta contempla pasar de 14 a 21 por mil la tarifa para este sector. La Secretaría Distrital de Hacienda sostiene que el ajuste responde a criterios de capacidad contributiva y equidad fiscal.

Frente a esta iniciativa, Santos afirmó: “Hoy la alcaldía de Bogotá pretende poner un impuesto anti emprendimiento”. Según explicó, uno de los problemas que observa es que el ICA se cobra sobre los ingresos y no sobre las ganancias de las compañías que están comenzando a crecer.

“¿Qué empresa puede sustentar un impuesto que va sobre los ingresos y no sobre las ganancias cuando está empezando a crecer?”, cuestionó el presidente ejecutivo de Colombia Fintech. Y añadió: “Tenemos que ser vocales luchando contra ese tipo de iniciativas mal diseñadas”.

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Santos también manifestó que, desde su perspectiva, la medida puede afectar al ecosistema emprendedor y al capital de inversión. “Donde el estado de Bogotá en este caso está haciendo un mal negocio y sobre todo está expulsando a estas personas, está expulsando a quienes con capital de inversión están tratando de transformar el sector financiero”, afirmó.