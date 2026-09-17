Superfinanciero pide construir un sistema financiero más eficiente, competitivo y dinámico

En medio del Latam Fintech Market, que se realiza en el Centro de Convenciones Puerta de Oro de Barranquilla, el superintendente financiero de Colombia, Pablo Andrés Rivas, destacó la necesidad de tener discusiones informadas, respetuosas, constructivas y transparentes para llegar a acuerdos.

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“Muchas veces, como gobierno, diferentes autoridades, tenemos que tomar decisiones que no van a tener a todo el mundo feliz. Lo que sí les puedo asegurar es que vamos a hacer el trabajo de manera juiciosa, de manera íntegra. Los vamos a escuchar, pero aquí todos tenemos interés. Siempre va a haber orillas opuestas y en este caso es incluso más difícil porque tengo 400, estas 400 orillas opuestas, y hay que buscar un punto en la mitad que esté enfocado a lo que todos queremos: todos queremos un sistema financiero más eficiente, más competitivo, más dinámico”, dijo.

El ecosistema es fundamental para generar nuevas oportunidades de negocio

Rivas señaló que esas decisiones también deben estar alineadas con las prioridades del Gobierno y de la sociedad. “Entonces tenga muy claro, para mí el sistema Fintech, el ecosistema, es fundamental para generar nuevas oportunidades de negocio, de competencia y de inclusión financiera. Eso, para mí, es una de mis prioridades como superintendente: que podamos llegar a más gente, que saquemos a la gente del gota a gota, que haya más gente que pueda tener acceso al crédito hipotecario. Todo eso son cosas que me preocupan todos los días y no me dejan dormir”.

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El superintendente también resaltó el compromiso de quienes hacen parte del ecosistema financiero y Fintech. “Afortunadamente me alegra mucho tener tanta gente, ver tantas personas tan capacitadas y comprometidas con este país. Y eso me tiene muy contento de estar acá. Les agradezco mucho la recepción tan cálida que me han dado y que creo, hablando con muchos de ustedes, de manera casual, entender que estamos buscando lo mismo. Y que podemos tener esas discusiones técnicas para lograrlo”.

Rivas explicó que la construcción de ese sistema debe partir de criterios técnicos y de política pública. “Nosotros tenemos un criterio técnico, tenemos un criterio de política pública, de cómo tomar las mejores decisiones. Eso es lo que estamos buscando, la mejor decisión posible. Pero entonces, la innovación en la que nosotros estamos pensando tiene que cumplir unos estándares”.

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Finalmente, señaló que la seguridad, la protección del consumidor financiero y la estabilidad financiera son aspectos fundamentales para la Superintendencia Financiera. “La seguridad, la protección del consumidor financiero y la estabilidad financiera son otras cosas que no me dejan dormir. Porque yo también, o nosotros como Superintendencia, somos los que velamos por la confianza pública en el sistema. Sin confianza, nada funciona, sobre todo en el sistema financiero”.

“Para yo proteger esa confianza pública, para que la Superintendencia pueda proteger eso que es tan valioso y tan básico para que el sistema funcione, tenemos que trabajar todos y tenemos que entender y muchas veces respetar, así no nos gusten las decisiones de las autoridades. Pero sepan que esas decisiones las vamos a hacer de manera consciente, técnica. Ese compromiso de esta administración. Así como el ministro dijo: ‘ayúdennos a crecer’, yo les digo: ‘ayúdennos a crear el sistema financiero, asegurador y satélite que queremos. Ayúdennos a ser el país que queremos’”, concluyó.